David Miculescu, după ce a marcat în CS Mioveni – FCSB 1-1: “Îmi place să joc ca număr 9”

FCSB rămâne fără victorie în SuperLiga după patru etape, iar jucătorii lui Nicolae Dică sunt de părere că .

Jucătorii FCSB-ului, nemulțumiți de rezultatul cu CS Mioveni: „Ei au marcat un gol norocos”

Darius Olaru e de părere că FCSB merita să câștige la Mioveni și a acuzat golul norocos marcat de Balaur, : „Sper să luăm punctele pe care le merităm la următoarele meciuri. Am avut posesia, ei au marcat un gol norocos. Cred că pe viitor va fi mult mai bine”.

Unul dintre căpitanii FCSB-ului, Olaru este de părere că noile transferuri vor crește nivelul echipei: „Eu cred că se creează concurență cu aducerea noilor jucătorilor și asta doar mă bucură pentru că așa pot să cresc și eu nivelul de joc. Cine va intra în teren își va face treaba cât mai bine și de la meci la meci vom arăta mai bine.

Au venit și mulți jucători noi, sperăm să îi integrăm repede și să ne ajute cât mai mult. Probabil că ne ajuta un atacant de careu, pentru că aducem multe mingi în careu. Ne-ar ajuta mai mult în nouar clasic. Noi ne dorim să câștigăm și în campionat, dar așa a fost să fie”, a spus Darius Olaru la finalul meciului cu CS Mioveni.

David Miculescu vrea să fie noul număr 9 al FCSB: „Joc unde mă pune Mister”

David Miculescu a reușit să marcheze primul gol în tricoul FCSB, însă nu s-a putut bucura pe deplin de această reușită: „Pe plan personal sunt foarte bucuros că am înscris, dar dezamăgit că nu am luat cele trei puncte. Am venit ca să ajut echipa și să câștigăm fiecare meci, dar am reușit să scoatem doar un punct.

Ne gândim doar la meciul de joi și să ne calificăm. Îmi place să joc și număr nouă și voi intra unde mă pune Mister. Am venit de foarte puțin timp și nu pot să îmi dau cu părerea”.

Noua vedetă a FCSB e sigur că echipa va reuși să se califice în play-off-ul Conference League: „Avem toate șansele să ne calificăm pentru că am câștigat acolo. Am avut o posesie foarte bună, dar ei s-au apărat cu toată echipa. Nu știu ce puteam să facem mai bine. Am vorbit să venim cu mai multe centrări din lateral ca să putem să înscriem. Sper să ne revenim din etapa viitoare”, a declarat și David Miculescu.

Marco Dulca vrea să joace în Champions League cu FCSB: „M-am bucurat că m-au dorit. S-a făcut transferul în 2-3 ore”

Marco Dulca a debutat și el pentru FCSB, însă mijlocașul consideră că echipa sa trebuie să fie mult mai atentă pe faza ofensivă: „Trebuia să fim mai atenți în ultimii 30 de metri. Trebuie să ne revenim cât mai repede. Acest rezultat e ca un eșec pentru noi. Nu trebuie să mai facem pași greșiți. Ăsta e adevărul, nu ne-am înțeles la contract. FCSB a plătit clauza și a făcut transferul în 2-3 ore și mă bucur”.

Dulca a explicat că nu a negociat cu Rapid și se bucură că a semnat cu clubul lui Gigi Becali: „Eu nu știam de nicio discuție cu Rapid. Dar FCSB a fost mai rapid. M-am bucurat că m-au dorit și asta înseamnă că sunt un jucător bun și mă bucur că am ales această echipă”.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani consideră că era timpul și pentru el să treacă la nivelul următor în carieră: „În primul rând sunt alte obiective, alte condiții, toată lumea are așteptări mari de la tine. Îmi place presiunea, pentru că altfel nu te poți numi fotbalist. Am simțit și eu că trebuie să fac următorul pas”.

Marco Dulca are obiective mărețe la FCSB: „Sper să joc cât mai bine, e concurență și fiecare jucător crește astfel. Normal, câștigarea campionatului, grupele Conference League, Champions League și convocarea la echipa națională”, a spus și Marco Dulca după debutul la FCSB.