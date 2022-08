David Popovici, eroul unei campanii umanitare care a strâns 40.000 de euro în mai puțin de o lună. O fostă campioană și copiii ei vor avea, în sfârșit, o casă

În doar câteva săptămâni, echipamentul cu care David Popovici a câștigat primul titlu mondial la seniori din carieră, a strâns peste 40.000 de euro.

Florentina se luptă cu o boală grea și are trei copii pe care-i crește singură

pe care i-a purtat la Campionatele Mondiale de Natație de la Budapesta, pentru a strânge bani pentru Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori. Sportiva se luptă cu o boală grea și nu are unde să locuiască împreună cu cei trei copii ai săi.

Echipamentul va ajunge, prin tragere la sorți, la una dintre persoanele care au donat minim 25 de lei pentru a o ajuta pe Florentina, în cadrul unei campanii demarate de Hope and Homes for Children.

Până în prezent s-au strâns peste 40.000 de euro, din circa 2650 de donații, campania urmând să se încheie vineri, 26 august, ora 14:00. Unul dintre donatori va intra în posesia căștii și a ochelarilor lui David, prin tragere la sorți. Până atunci, donațiile continuă pe site-ul .

Cu ajutorul lui David Popovici, fosta campioană va avea propria casă

Fundația Hope and Homes for Children a demarat în primăvara acestui an construcția unei case cu trei camere pentru Florentina Filipovici, în satul ei natal din județul Suceava, însă pentru finalizarea, mobilarea și utilarea ei, erau necesare fonduri suplimentare.

Din banii strânși, fundația va finaliza construcția, iar Florentina va avea unde să locuiască împreună cu cei trei copii ai săi, cu vârste cuprinse între 4 și 8 ani.

Suma donată va fi dublată printr-o donație a unei societăți comerciale.

David Popovici va lupta pentru aurul mondial la CM de juniori

În acest moment, , acolo unde va participa la Campionatul Mondial de înot pentru juniori. Competiția va avea loc la Lima, în perioada 30 august – 4 septembrie.

Românul va concura la probele de 100 m și 200 m liber, el fiind văzut ca principala atracție a competiției.