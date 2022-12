David Popovici, în topul celor mai buni sportivi europeni din 2022. E peste Novak Djokovic și Karim Benzema

În fiecare final de an, agenția poloneză PAP realizează o anchetă a celor mai buni sportivi europeni. Ierarhia este dată de votul exprimat de colegii de la organizațiile similare de pe întregul continent și a ajuns la ediția cu numărul 65.

David Popovici a strâns 37 de puncte și ocupă locul 9 în ancheta PAP

Doi sportivi români au izbutit de-a lungul timpului să se impună în tradiționala anchetă a polonezilor de la PAP. Este vorba despre Nadia Comăneci, în 1976, în care uimea lumea sportului la Montreal, și Gabriela Szabo, în 1999.

ADVERTISEMENT

Anul trecut, laureat a fost Novak Djokovic. Iar în 2022 cele mai multe puncte a revenit tot unui jucător de tenis. Mai exact, jucătoare, căci este vorba despre liderul ierarhiei WTA, .

Poloneza a câștigat două turnee de Mare Şlem în acest an, Roland Garros şi US Open. În plus, s-a impus în patru competiții WTA 1.000, la Doha, Indian Wells, Miami şi Roma, precum şi două WTA 500, la Stuttgart şi San Diego.

ADVERTISEMENT

118 voturi a adunat ea, cu 12 mai multe decât al doilea clasat, suedezul Armand Duplantis. Cel care a fost desemnat şi cel mai bun atlet al anului de către World Athletics.

Duplantis (23 ani) a stabilit un nou record mondial în iulie, la săritura cu prăjina, la Mondialele de la Eugene, cu 6,21 metri. El a obţinut în acest an 18 victorii în 19 competiţii la care a concurat. Și a izbutit să treacă înălțimea de 6 metri de 23 de ori în acest an.

ADVERTISEMENT

Podiumul a fost completat de olandezul Max Vestappen, cu 82 de puncte. Acesta a izbutit în 2022 să își mențină titlul de campion mondial în Formula 1, pe care-l mai reușise și-n 2021.

În Top 10 a intrat și românul David Popovici. El fusese deja desemnat după un an în care a obținut 13 medalii în bazin normal și una la Mondialele în bazin scurt. În ancheta agenției poloneze PAP, Popovici a adunat 37 de puncte.

ADVERTISEMENT

Clasamentul PAP pe 2022

1. Iga Swiatek (Polonia/tenis) 118 puncte

2. Armand Duplantis (Suedia/atletism) 106

3. Max Vestappen (Olanda/Formula 1) 82

4. Carlos Alcazar (Spania/tenis) 76

5. Rafael Nadal (Spania/tenis) 66

6. Kylian Mbappe (Franţa/fotbal) 55

7. Johannes Thinges Boe (Norvegia/biatlon) 50

8. Therese Johaug (Norvegia/schi nordic) 42

9. David Popovici (România/înot) 37

10. Jonas Vingegaard (Danemarca/ciclism) 33

11. Marte Olsbu Roiseland (Norvegia/biatlon) 29

12. Remco Evenepoel (Belgia/ciclism) 28

13. Annemiek van Vleuten (Olanda/ciclism) 27

14. Nikola Jokic (Serbia/baschet) 26

15. Novak Djokovic (Serbia/tenis) 23

15. Jacob Ingebrigtsen (Norvegia/atletism) 23

17. Karim Benzema (Franţa/fotbal) 19

18. Harrie Lavreysen (Olanda/ciclism) 16

19. Giannis Antetokounmpo (Grecia/baschet) 15

19. Gina Luckenkemper (Germania/atletism) 15

19. Marco Odermatt (Elveţia/schi alpin) 15

22. Miltiadis Tendoglou (Grecia/atletism) 13

23. Niklas Kaul (Germania/atletism) 10

23. Kristof Milak (Ungaria/înot) 10

23. Anders Mol şi Christian Soerum (Norvegia/volei pe plajă)