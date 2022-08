David Popovici, primele declaraţii după revenirea în România! Cum a sărbătorit recordul mondial: “Am întins pizza pe mesele de masaj!” Video

David Popovici a câștigat medaliile de aur la probele de 100 de metri și de 200 de metri la Campionatul European de la Roma, stabilind și recordul mondial de juniori.

David Popovici, primele declaraţii după revenirea în România

primele declarații după revenirea în România de la Campionatul European de la Roma, unde a scris istorie: „Sună foarte bine, sună ca un titlu bine meritat și sună ca obiectivul pentru care am muncit ani la rând.

ADVERTISEMENT

A fost foarte frumos la Roma, m-am bucurat să mă întorc, am înotat în fața a 7.000 de spectatori. A fost tot ce aveam nevoie pentru a duce sportivul, în cazul ăsta pe mine, la un nivel foarte înalt”.

„Nu prea avea niciun obiectiv pentru Campionatul European de seniori de la Roma, dar mi-am propus să mă distrez și să înot foarte repede.

ADVERTISEMENT

Cel mai frumos mesaj de felicitare pe care l-am primit a fost de la Michael Phelps, care a pus la el pe Instagram Story că sunt rapid și cred că de mic îmi doream să mă cunoască cineva atât de important”, a spus David Popovici.

„Recordul nu va rezista pentru că îl voi bate din nou!”

și a recunoscut că recordul său nu va rezista prea mult, pentru că vrea să fie și mai rapid în viitor și să se întreacă pe el însuși:

ADVERTISEMENT

„Am reușit și cel mai impresionant rezultat, să devin cel mai rapid înotător din istorie. A însemnat foarte mult, îmi doresc de când mă știu să devin cel mai rapid din istorie la ceva. Sper să vină cineva să-l bată și concurez cu el.

Recordul ăsta nu va rezista foarte mult, voi veni eu din urmă și-l voi bate, voi veni din urma mea.

ADVERTISEMENT

Am comandat niște pizza la hotel, am întins pizza pe mesele de masaj, am băut niște suc și cam așa am sărbătorit eu împreună cu părinții mei”.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă voi fi arogant, dar cel mai mult m-a emoționat recordul meu mondial și momentul în care am ieșit din apă și lumea mă aplauda.

Trebuie să stau departe de atenția pe care o primesc, pentru că prea multă atenție poate strica.

Nu am stat deloc pe internet în timpul competiției, nu am citit nimic pe internet, doar după ce am terminat acest concurs, am stat mai mult pe internet.

Voi merge într-un fus orar diferit, cu opt ore în urmă, sper să mă adaptez acestui fus orar. Ne vom adapta, e prima dată când vom participa în America de Sud, va fi interesant și ne vom distra. Va fi puțin mai puțin stresant, fiind ultimul meu concurs de juniori.

Anul acesta nu prea mai am ce recorduri să dobor, nu prea mai am ocazii să dobor vreun record și nici nu prea mai vreau. O să vină o pauză bine meritată”, a mai spus David Popovici.