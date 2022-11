David Popovici se pregătește de ultima reprezentație din 2022 la CM de înot în bazin scurt: ”Nu mă duc cu obiective extrem de puternice”

Înotătorul a împlinit 18 ani pe 15 septembrie, însă are un în nataţie. Doar în ultimele cinci luni a obţinut 13 medalii în cele patru competiţii internaţionale la care a participat.

CM în bazin scurt, ultimul concurs pentru David Popovici în acest an

Anul extraordinar al lui David Popovici se va încheia în Australia, acolo unde va avea loc la mijlocul lunii decembrie CM de înot în bazin scurt, o competiție pe care românul o vede ca pe un bun moment de a progresa.

”Nu este cea mai importantă competiţie pentru mine, este un prilej de a învăţa să concurez în bazin de 25 metri la cel mai înalt nivel şi, deşi nu mă duc cu obiective extrem de puternice acolo, atâta timp cât am un culoar, am şi o şansă, orice se poate întâmpla.

Abia aştept să ajung acolo, vreau să şi văd Australia, vreau să concurez în Australia şi să reintru într-o formă de competiţie. Ar fi greu de gestionat un Campionat Mondial la finalul anului, dacă ar fi fost o competiţie de obiectiv mare, pentru că, deşi este un concurs important pentru mulţi, eu încă trebuie să câştig experienţă.

Eu acum învăţ, mai am foarte multe de învăţat de la adversarii mei mai buni decât mine în bazin de 25 metri, aşa că pentru mine acest Mondial este ca o călătorie în care învăţ”, a declarat Popovici.

Ce țintă are puștiul minune pentru 2023

Pentru că nu îi plac în mod deosebit cursele în bazin scurt, David Popovici a experimentat aceste probe la Naţionalele de la Otopeni, unde a cucerit medalii de aur la 100, 200 și 400 metri, iar la 100 metri mixt a luat argintul.

”A fost prima competiţie într-un an în care am reuşit să iau startul la 25 metri şi este foarte important să mă acomodez, pentru că este extrem de diferit pentru mine… unora le place mult, mie îmi place mult mai mult în bazin lung pentru că am suficienţi metri să prind viteză.

Mi-ar fi fost greu la Mondiale, dacă nu aş fi concurat la naţionalele în bazin scurt. M-a ajutat mult concursul de la Otopeni”, a mai spus puștiul care a fost desemnat al anului 2022 de celebra revistă de specialitate Swimming World Magazine.

În final, Popovici și fixat principalul obiectiv pentru anul viitor. ”Vreau să obţin rezultate foarte bune în 2023 la Mondialele în bazin lung, din Japonia, şi sper să pot adăuga câteva clasări bune şi poate şi recorduri.

Nu este grabă, dar niciodată nu mă supăr dacă reuşesc să mă autodepăşesc. Pentru mine, 2022 a fost un an glorios, aşa m-am simţit”, a încheiat David Popovici.