Davor Cărmăzan, puștiul de 5 ani care i-a impresionat pe jurații de la Chefi la cuțite. Cătălin Scărlătescu i-a dat cuțitul de aur

Concurentul de la Antena 1 care i-a impresionat pe cei trei chefi din cadrul emisiunii culinare nu este străin de platoul de filmare și de bucătărie. Copilul gătește de la o vârstă fragedă și știe să facă mai multe preparate culinare.

Davor Cărmăzan, băiețelul de 5 ani care i-a uimit pe jurații de la Chefi la cuțite. A primit cuțitul de aur de la Cătălin Scărlătescu

Davor Cărmăzan este un băiețel de numai 5 ani care i-a uimit pe în ediția de marți, 13 septembrie 2022. Micuțul a venit să demonstreze că are talent la gătit, dovadă că a pregătit două preparate.

Participantul de la Antena 1 a gătit plăcintă sârbescă Razljevusa și griș cu lapte, precizând că a ajuns în emisiunea culinară pentru a le face chefilor o mică surpriză.

„Eu am venit aici să le fac celor trei chefi o surpriză. Am învățat de acasă să lucrez. Gătesc de la 2 ani. Eu sper să le placă, căci am multe emoții. Prima dată am gătit dovlecei pane.

Știu să mai fac și pate de ficat și spanac”, a declarat Davor Cărmăzan în emisiunea culinară moderată de Irina Fodor și Gina Pistol, notează .

Micuțul de numai 5 ani a mai adăugat că se pricepe să facă sandwich-uri foarte bune. Preparatele gătite de puștiul, care nu este străin de platoul de filmare de la Antena 1, au fost pe placul celor trei chefi de la Antena 1.

Davor Cărmăzan, cuțit de aur din partea lui Cătălin Scărlătescu

Davor Cărmăzan a subliniat că preferatul și prietenul său este Cătălin Scărlătescu, care i-a oferit un cuțit de aur. De altfel, puștiul a primit și din partea celorlalți doi jurați, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

„Doi ani și un pic cred că avea când îmi dădeau maică-sa și taică-su poze cu ce făcea el în bucătărie.

Acesta este pentru tine, e de aur, căci așa meriți tu. Ai făcut o mâncare foarte gustoasă, este cuțitul tău de la noi”, i-a spus concurentul de la America Express lui Davor, mai arată sursa citată.

„Nu ai cum așa ceva!”, a completat Florin Dumitrescu atunci când copilul de 5 ani a intrat în platoul de la Chefi la cuțite.