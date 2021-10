DDB contraatacă după declarațiile lui Cornel Țălnar din Fanatik

Cornel Țălnar în FANATIK la adresa fanilor din programul DDB și a declarat că suporterii vor să își recupereze banii de la Dinamo.

Ca răspuns la aceste acuze, board-ul DDB a emis un comunicat în care este explicat foarte clar de ce Asociația PCH a fost nevoită să se înscrie la masa credală.

Board-ul DDB, amplu comunicat ca răspuns la acuzele lui Cornel Țălnar

Cornel Țălnar despre posibilitatea ca la Dinamo să vină investitori, care conform spuselor sale negociază cu Dorin Șerdean.

„Țânțarul” s-a arătat indignat de faptul că suporterii lui Dinamo s-au înscris la masa credală deși acționarul-majoritar, Pablo Cortacero nu a făcut-o: „Dacă mai lăsăm Dinamo așa, orice zi e în defavoarea noastră. Pablo Cortacero și Lotus nu s-au înscris la masa credală. DDB-ul de ce s-a înscris? Dinamoviștii adevărați cu suflet au dat bani pentru Dinamo și ei s-au înscris pe banii noștri. Acum vor să își recupereze și banii. Ce înțelegeți dumneavoastră din toată treaba asta? Cum v-am spus, adevărul va ieși la iveală în foarte scurt timp și atunci vom vedea ce s-a făcut bine și ce a fost rău”, a fost declarația care a încins spiritele în rândul suporterilor lui Dinamo.

Fostul mare jucător al lui Dinamo este considerat în acest moment alături de Cosmin Contra persona non-grata de către suporteri și unul dintre vinovați pentru aducerea lui Pablo Cortacero.

„Contrar celor afirmate de către unul dintre aliații spaniolilor, înscrierea noastră la masa credală NU ARE SCOPUL DE A CERE BANII ÎNAPOI, ci de a putea fi puternic implicati in procedura insolvenței. Dacă nu ne-am fi înscris sau dacă ne-am fi retras, am fi lăsat puterea de decizie în mâinile altor creditori, care nu doresc în primul rând binele lui Dinamo, ci își doresc banii înapoi”, anunță DDB-ul în startul comunicatului.

De ce s-a înscris DDB-ul la masa credală

DDB-ul este principalul creditor înscris la masa credală și astfel poate influența procentul care va fi primit de fiecare entitate înscrisă pentru a recupera bani de la Dinamo. În cazul în care Asociația PCH nu s-ar fi înscris, alți creditori ar fi putut lua locul și în mod firesc ar fi încercat să obțină cât mai mulți bani din totalul datoriilor.

„Mai trebuie subliniat și faptul că orice sumă va fi primită de către Asociația PCH, VA FI ÎNTOARSĂ ÎN CLUB. În procesul de insolvență, cu cât ai mai mulți bani de recuperat, cu atât e mai puternic dreptul de vot. În privința aceasta, noi, suporterii, stăm cel mai bine, pentru că avem o creanță totală de 12.077.155 lei.

Fiecare leu se reflectă în votul nostru. Iar votul nostru se exprimă doar în interesul clubului! Din 37 de creditori din AGC (Adunarea Generală a Creditorilor), noi, suporterii, reprezentați de Asociația PCH, avem cea mai importantă poziție și cele mai multe voturi”.

Asociația PCH a devenit președinte al Comitetului Creditorilor

Suporterii lui Dinamo înscriși în DDB și în tabelul creditorilor prin Asociația PCH a obținut o victorie importantă după ce a fost desemnată președinte al Comitetului Creditorilor:

„De curând, Asociația PCH a fost desemnată președinte al Comitetului Creditorilor. Cel mai important lucru, pentru noi, ca suporteri, este faptul că fiecare leu investit de noi (în bilete, cotizații, tricouri inscripționate) ARE GREUTATE și înclină balanța în mod decisiv în favoarea noastră și a clubului pe care îl iubim”.

Board-ul DDB desființează ipoteza lui Țălnar și le transmite tuturor membrilor că toți banii lor au mers către Dinamo iar asta poate fi demonstrat cu acte: „De fiecare dată când v-am cerut să dați bani, AM FĂCUT-O PENTRU A SALVA DINAMO. Acest adevăr este demonstrat acum și de documentele oficiale. Până la sfârșitul anului avem o perioadă foarte grea, în care va trebui să plătim salarii. Apoi vor intra bani din drepturile tv și vom putea respira”.

Pentru meciul cu Gaz Metan Mediaș suporterii din programul DDB au cumpărat doar 7.000 de bilete virtuale a câte 2,5 RON, iar cei din Board fac apel la suporteri: „Au trecut 20 de zile de la ultima acțiune la care am avut bilete virtuale. Este momentul să strângem rândurile și să ajutăm așa cum am făcut-o în momentele cele mai dificile, când am reușit, pentru doi ani la rând, să obținem licența pentru Liga 1.

Cumpără bilete Vom demonstra că Dinamo nu poate fi al altcuiva, ci doar al celor care l-au ținut în viață! Îți mulțumim pentru încredere și susținere! Echipa DDB”, se concluzionează în finalul comunicatului DDB.