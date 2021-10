Cornel Țălnar anunță că Dorin Șerdean negociază preluarea lui Dinamo: „Discută cu trei oameni potenți financiar!”. Exclusiv

Cornel Țălnar, fostul director tehnic al lui Dinamo, a oferit în care a vorbit despre situația de la echipa din șoseaua „Ștefan cel Mare”, venirea lui Mircea Rednic, dar mai ales despre potențialii cumpărători ai pachetului majoritar de acțiuni al clubului.

Țălnar consideră că Dinamo se află în moarte clinică și face apel către Dorin Șerdean să accelereze negocierile cu cei interesați să investească la Dinamo și care pot , dezvăluite în exclusivitate pentru FANATIK de către administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu.

Cornel Țălnar vorbește despre salvarea lui Dinamo: „Suntem în discuții pentru preluarea pachetului majoritar de acțiuni”

Cornel Țălnar a dezvăluit că mai mulți oameni capabili financiar sunt interesați să investească la Dinamo, lucru dezvăluit și de către Răzvan Zăvăleanu într-un : „Încercăm să salvăm Dinamo. Așteptăm să vină niște oameni cu bani și suntem în discuții pentru preluarea pachetului majoritar de acțiuni. E vorba de mai multe entități. Și români și străini și sperăm să găsim repede o soluție ca să scoatem echipa din insolvență și să continuăm treaba. Au fost discuții cu trei oameni potenți financiar și ei vor să analizeze. Li s-au prezentat actele și diferite lucruri pentru a vedea ce iau, ce fac”.

ADVERTISEMENT

La discuții ar fi participat și Cornel Țălnar, însă acesta nu știe nimic despre vreo interacțiune cu cei din actuala conducere a clubului alb-roșu ca să vină cu elemente noi: „M-au întrebat și pe mine ce deține Dinamo și le-am zis că, în afară de jumătate din Săftica, Dinamo nu mai are nimic, nici măcar un sediu. Nu știu dacă s-a discutat și cu cei din conducerea clubului. Dorin Șerdean are discuții cu oameni și îl rog să le grăbească, pentru că orice zi de întârziere e un chin pentru Dinamo și sper ca aceste lucruri să se rezolve. Am încredere”.

Fostul oficial al lui Dinamo a explicat că Pablo Cortacero nu a dorit să se înscrie la masa credală și nu dorește să își mai recupereze cei 550.000 de euro investiți la Dinamo: „Domnul Șerdean se ocupă, pentru că el are acțiunile. Nu pot să vă spun din ce țară sunt investitorii. Dacă mai lăsăm Dinamo așa, orice zi e în defavoarea noastră. Pablo Cortacero și Lotus nu s-au înscris la masa credală. DDB-ul de ce s-a înscris? Dinamoviștii adevărați cu suflet au dat bani pentru Dinamo și ei s-au înscris pe banii noștri. Acum vor să își recupereze și banii. Ce înțelegeți dumneavoastră din toată treaba asta? Cum v-am spus, adevărul va ieși la iveală în foarte scurt timp și atunci vom vedea ce s-a făcut bine și ce a fost rău”.

ADVERTISEMENT

Cornel Țălnar se bucură de venirea lui Mircea Rednic: „E un plus total pentru Dinamo”

Chiar dacă este convins că venirea lui Mircea Rednic va cântări mult la Dinamo, Cornel Țălnar este în continuare destul de pesimist și nu crede că situația se va îndrepta prea curând: „Deocamdată sunt sceptic cu se va întâmpla, dar e clar că Mircea Rednic e un plus total pentru Dinamo. Are nevoie de timp și timpul e cam în defavoarea lui”.

Cu toate acestea, Țălnar e sigur că acum Mircea Rednic este singurul care ia deciziile cu privire la echipă, însă nu poate schimba la 180 de grade fața echipei: „Contează foarte mult să fie un stăpân acolo, pentru că până acum decideau oameni care nu au nimic în comun cu fenomenul și normal că lucrurile nu au mers așa cum trebuie. Eu am încredere în Mircea, dar mare lucru nu poate să facă nici el acum. Îi trebuie o perioadă de pregătire de iarnă”.

ADVERTISEMENT

Țălnar critică transferurile lui Dinamo: „Sunt total nepregătiți! E nevoie de minim 10-12 fotbaliști!”

Fostul antrenor al lui Dinamo nu este deloc impresionat de transferurile „câinilor” și consideră că sunt la pământ din punct de vedere fizic. Singurii despre care crede că pot ajuta Dinamo sunt Gabi Torje și Cosmin Matei: „Pe Torje eu l-am adus la Dinamo în 2008. Pe Cosmin Matei l-am avut și e un băiat extraordinar. Mi se par cele mai bune transferuri de până acum. Jucătorii care au venit sunt total nepregătiți și nu au mai jucat de foarte mult timp. Pentru Torje și Matei garantez, însă pe restul nu îi cunosc. Nu vreau să spun prea multe de restul celor aduși. E nevoie de minim 10-12 fotbaliști, nu de prieteni cu fotbaliștii. Nu vreau să îmi dau cu presupusul și să vorbesc de niște jucători pe care nu îi cunosc”.

„Țânțarul” consideră că impactul venirii lui Mircea Rednic s-a văzut deja la meciul UTA, însă situația rămâne una critică: „Cu UTA a fost altceva. I-a adus pe făgașul cel bun și a fost altceva la nivel mental. Încă e mult spus că sunt fotbaliști. Sunt într-o situație ingrată din toate punctele de vedere: financiar, sportiv și conducere. Deja se vorbește de depunctare. DDB-ul nu avea cum să bage clubul în insolvență, pentru că au împrumutat și nu știe nimeni pe ce bază au băgat Dinamo în insolvență”.

ADVERTISEMENT

Țălnar crede că Nicolae Badea este cel căruia i se datorează supraviețuirea lui Dinamo în acest moment și nu suporterilor din programul DDB: „Nicolae Badea e în spatele echipei și el a ajutat-o practic de când spaniolii au plecat, la sfârșitul lui noiembrie anul trecut. Un gest extraordinar, pentru că altfel Dinamo era închisă de mult! Dar nu se mai poate merge la infinit cu ce este la ora actuală.

Trebuie un patron care să preia totul și să ia deciziile și fiecare să fie cu rolul lui. Galeria în tribună, cei care se ocupă de echipă să rămână la echipă, oameni competenți ca președinte, director executiv, economic, marketing și așa mai departe. E nevoie de cineva cu șapte-opt milioane de euro care să vină repede să scoată clubul din insolvență. De atunci s-au ocupat cei patru băieți frumoși și agreabili de la PCH. Vedeți cum au adus echipa și în viitorul apropiat tot ce vă spun eu se va adeveri. Adevărul va ieși la iveală și lumea va afla ce se întâmplă cu adevărat la Dinamo!”.

ADVERTISEMENT

Cornel Țălnar: „Cei din galerie au dat afară pe toți dinamoviștii”

Cornel Țălnar este dezamăgit că faptul că la Dinamo sunt din ce în ce mai puțini dinamoviști, care au fost dați afară de către cei din board-ul DDB: „Eu le-am spus din ianuarie, de când au preluat comanda, să aducă oameni competenți. Sunt foarte buni în galerie, să le dea Dumnezeu sănătate, dar nu au nicio treabă cu fenomenul de a conduce un club de fotbal. Ei au crezut că dacă au cântat în tribune și au făcut atmosferă pot să conducă și o echipă de fotbal. Nu se poate și ei s-au supărat pe mine. Încă o dată vă spun că adevărul va ieși la iveală”.

Țălnar nu e de acord cu venirea lui Mihai Matei sau Mario Nicolae, pe care nu îi consideră dinamoviști, la fel cum s-a spus și despre Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu: „Acum a venit Mircea Rednic, dar până acum cei din galerie au dat afară pe toți dinamoviștii care au avut performanțe la acest club și care au pus suflet în tot ceea ce au făcut. Mihai Matei a venit de la Astra, Mario de pe la Petrolul. La Dinamo nu mai există la ora actuală niciun dinamovist”.

„Țânțarul” a confirmat informațiile dezvăluite în exclusivitate pentru FANATIK de Dănuț Lupu cu privire la : „Eu am vorbit tot timpul despre importanța echipei a doua. Toți jucătorii vânduți de Dinamo și pe care s-au încasat 50-60 de milioane de euro au trecut pe acolo din 1996 până în 2013, cât am fost eu. Cei de la CS Dinamo au vrut să dea o mână de ajutor și să preia juniorii și echipa a doua. Eu cred că nu costă mai mult de 200.000 de euro, dar orice ban e important pentru Dinamo. Cei din galerie s-au opus și s-a ajuns să rămână la FC. Oricum, jucătorii ar fi ajuns tot la FC Dinamo. Și grupele de copii până la 12-13 ani te ajută mult”.

Cornel Țălnar: „Ceea ce este la ora actuală este un chin, o moarte clinică”

Fostul jucător și antrenor al lui Dinamo trage un ultim semnal de alarmă și avertizează că Dinamo ar putea să dispară în scurt timp dacă nu va veni un investitor serios: „Ceea ce este la ora actuală este un chin, o moarte clinică și suntem conectați doar la aparate. Dacă nu vine cineva, nu mâine… ieri!… va fi foarte, foarte greu să o duci mai departe. O echipă de nivelul lui Dinamo costă foarte mult. Ne tot împrumutăm și nu putem să rezistăm cu 3 lei, 5 lei, 8 lei. Trebuie să vină cineva serios să conducă și să bage bani. De trei ani ne chinuim și am fost la un pas să retrogradăm. Înnebunim cu toții în stilul ăsta. E mult prea mult.

M-au durut înfrângerile cu FCSB și Craiova și cred că pe toți dinamoviștii, nu doar pe mine. Așa ceva nu s-a putut nici măcar gândi cineva că se poate întâmpla. Te-au umilit rivalele de o viață la campionat. E mult prea mult și trebuie să înțeleagă toată lumea că trebuie să facem un efort și să aducem pe cineva potent financiar care să își asume toate problemele. Dinamo trebuie să revină în cupele europene și să câștige trofee așa cum ne-am obișnuit.

Orice sprijin, că vine Luana Rednic sau alt impresar, să facă tot ce poate să ajute Dinamo și noi cei din spate îl susținem. Lucrurile despre care vorbesc eu acum vor intra pe un făgaș normal”, a spus Cornel Țălnar în exclusivitate pentru FANATIK.