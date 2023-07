DDB, mesaj ironic înainte de FCSB – Dinamo: “Impotenţa organizatorilor”

FCSB – Dinamo, marele derby din SuperLiga, se va disputa pe stadionul “Arcul de Triumf”, după ce negocierile cu CSA Steaua pentru închirierea arenei din Ghencea au picat. Pe un stadion mic, cu o capacitate de doar 7.500 de locuri, “câinii” au primit 600 de bilete în peluza oaspeţilor, iar fanii din DDB au lansat un atac la adresa rivalilor.

Mesajul transmis de DDB înainte de FCSB – Dinamo

În ziua derby-ului, fanii din programul DDB (Doar Dinamo Bucureşti) acuză că meciul cu FCSB se dispută pe un stadion mult prea mic, iar o parte din vină, în opinia suporterilor, ar fi a oficialilor FCSB.

“Am trecut prin multe experienţe împreună. Am avut meciuri în deplasare unde unii din Câinii noştri nu au putut ajunge în peluză. Meciuri în care cântecele noastre s-au ridicat cu o strângere de inimă. Au fost meciuri în care am simţit că locul de lângă noi a fost gol. Ne lipsea prietenul de alături. Dar iubirea fiecăruia nu a fost mai palidă.

Entuziasmul nostru a fost acelaşi, poate chiar mai viu. Ne-am adunat la stadion, afară, la terase sau sport pub-uri… şi am fost cu inima acolo! Am fost pe stadion! Nu ne-am lăsat fraţii singuri! Am fost ca părinţii lângă sala de examen. Ca fraţii alături de familie, când serviciul ne-a ţinut departe.

Nu vă uitaţi la cele 600 de bilete. E doar un număr. Un număr rămas mic datorită impotenţei organizatorilor. Teama se poate ascunde în spatele a mii de scuze. Noi nu avem scuze! Nu avem nevoie! Oricum! Oriunde! Oricând! Vom fi acolo!

Vom trăi meciul aşa cum numai Câinii pot trăi alături de Dinamo! Arcul a devenit al nostru! E locul unde am luptat! Am pierdut! Am câştigat! Rămânem împreună! Vă iubim, Câinilor! Te iubim, Dinamo!”, a fost mesajul postat de fanii din DDB pe pagina oficială de Facebook a programului socios.

Cozi imense la vânzarea biletelor pentru FCSB – Dinamo

Ajuns pe stadionul “Arcul de Triumf”, derby-ul FCSB – Dinamo se va disputa cu casa închisă, iar . Tichetele au fost puse în vânzare vineri, iar fanii “roş-albaştrilor” s-au înghesuit să pună mâna pe un bilet.

“Să vină domnul Talpan aici, să vadă miile de oameni cum stau la cozi la bilete și oamenii au început să vorbească și nu mai vreau să spun ce și ce se întâmplă aici din cauza lui. Oamenii iubesc această echipă, vor să vadă meciul”, spunea Gigi Mustaţă, liderul Peluzei Nord FCSB, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Iniţial, fanii lui Dinamo ar fi trebuit să primească 375 de bilete, însă cele două galerii au ajuns la un acord. Astfel, la meciul de sâmbătă seară.