De ce a făcut atât de multe victime cutremurul din Indonezia. Ce spun specialiștii despre seismul de 5,6

Cutremurul ar putea părea înșelător de blând. Cu magnitudinea de 5,6, seismul s-a produs la ora locală 13:21, într-o zonă seismică fierbinte, care înregistrează frecvent cutremure mult mai mari.

De ce a fost atât de mortal cutremurul din Indonezia, deși magnitudinea a fost de doar 5,6

Totuși, . Oamenii de știință care studiază cutremurele au numit mai mulți factori care ar fi putut contribui la bilanțul tragic.

Epicentrul cutremurului a fost la mică adâncime, la doar 10 kilometri sub suprafața pământului, astfel încât energia seismică nu a trebuit să călătorească mult înainte de a lovi oamenii și clădirile. De asemenea, a avut loc pe insula Java, o insulă dens populată, într-o regiune a lumii în care multe structuri nu sunt construite pentru a rezista la cutremure.

“Un [cutremur] de 5,6, în schema lucrurilor, nu este pur și simplu un cutremur uriaș. Există o mulțime de falii care pot produce un cutremur atât de mare”, a declarat Susan Hough, seismolog în cadrul U.S. Geological Survey (USGS) din Pasadena, California, citată de .

Ea a precizat că seismul din Indonezia a fost similar cu un cutremur din 2008 din California, cutremur pe care probabil că majoritatea oamenilor nu și-l amintesc.

“Din păcate, dacă pui un astfel de cutremur în locul nepotrivit, poți provoca pagube”, a mai spus Hough. “Este un fel de furtună perfectă, în ceea ce privește daunele în raport cu magnitudinea.”

Indonezia se află într-o parte a lumii notorie și activă, numită Inelul de Foc, unde placa Pacificului se ciocnește cu alte câteva plăci tectonice într-o zonă aproximativ în formă de inel care înconjoară Oceanul Pacific.

Pe măsură ce aceste plăci se ciocnesc sau se scufundă una sub alta, se acumulează tensiuni seismice până când energia este eliberată sub formă de cutremure, erupții vulcanice și alte activități de-a lungul granițelor plăcilor.

În 2004, un cutremur de tip megathrust cu magnitudinea 9,1 s-a produs sub Oceanul Indian, în largul coastei Sumatra, provocând un tsunami devastator. Acest tip de cutremur are loc într-o zonă de subducție, unde o placă tectonică se scufundă sub alta.

Epicentrul, nu departe de Jakarta

În schimb, un cutremur de tip strike-slip, același tip de cutremur care se produce de-a lungul faliei San Andreas din California. Într-un cutremur de tip strike-slip, energia se acumulează pe măsură ce două plăci tectonice se lovesc una de cealaltă.

Oamenii de știință de la USGS au localizat epicentrul celui mai recent cutremur sub masa continentală din Java, nu departe de capitala Jakarta. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu a generat un tsunami.

Oamenii de știință spun, de asemenea, că a lovit la aproximativ 10 kilometri sub suprafață. Poate părea adânc, dar cutremurele pot proveni de la sute de kilometri sub pământ, iar adâncimea poate fi un factor în ceea ce se simte la suprafață.

Gândiți-vă că este ca și cum ați arunca o piatră în centrul unui iaz, a explicat Don Blakeman, analist de cutremure pentru USGS. Undele radiază din punctul în care a căzut piatra, devenind din ce în ce mai slabe până când se disipă.

“Dacă aveți un astfel de cutremur aproape de suprafață, este aproape de oameni și clădiri”, a spus Blakeman. “Dacă ar fi fost la 800 de kilometri adâncime, ar fi fost la 800 de kilometri distanță de locul în care s-a produs.”

Blakeman a adăugat că o mare parte din distrugerile provocate de un cutremur depind nu numai de cât de mult se produce zguduirea, ci și de cât de stricte sunt codurile de construcție care îi obligă pe oameni să facă structuri rezistente la cutremure.

Hough a declarat la rândul său că, deși distrugerile provocate dau de gândit, din punct de vedere științific, acesta a fost în multe privințe un cutremur comun. Dar ea a adăugat că seismologii vor analiza îndeaproape datele de la acest eveniment, deoarece cutremurele de magnitudine similară pot genera uneori niveluri diferite de zguduiri – ceea ce pare posibil să se fi întâmplat în acest caz, având în vedere amploarea distrugerilor.

“Nivelul de cutremur pare ridicat”, a spus Hough. “A fost pe uscat. A fost aproape de oameni. Există o șansă ca acesta să fi generat de fapt mai mult decât un cutremur mediu.”

Salvatorii se luptă cu replicile, în timp ce căutarea supraviețuitorilor continuă

Salvatorii se luptă cu zeci de replici în regiunea muntoasă din Java de Vest, în timp ce căutarea supraviețuitorilor cutremurului a ajuns la a treia zi. Guvernatorul din Java de Vest, Ridwan Kamil, a declarat pentru că regiunea a avut parte de aproximativ 140 de șocuri de la cutremurul de luni.

Cel puțin 268 de persoane, inclusiv mulți copii, au murit până acum. Aproximativ 151 de persoane sunt în continuare dispărute și peste 1.000 sunt rănite.

Sute de intervenienți au fost trimiși la Cianjur pentru a accelera operațiunile de salvare. Dar eforturile lor au fost îngreunate de drumurile distruse și de cutremurele continue.

Potrivit lui Kamil, comunitatea locală este încă expusă la aceste replici, care în unele cazuri au pus în pericol echipele de intervenție.

“Replicile încă se întâmplă”, a spus el, dar a adăugat că speră că acestea se vor opri până vineri. “În prezent, ne coordonăm [misiunea] pentru a ne concentra asupra căutării și salvării… [deoarece] multe persoane sunt încă dispărute, în special în zonele [colinare] îndepărtate [și] în vârfurile munților.”

Zeci de mii de persoane au fost evacuate

Kamil a mai declarat că echipele de salvare încă traversează terenul pe jos și pe motociclete, drumurile rutiere nefiind întotdeauna accesibile, dar că au, de asemenea, elicoptere în așteptare pentru a transporta victimele găsite la spital.

Cutremurul a lovit în apropierea orașului puternic populat la scurt timp după ora prânzului de luni, reducând zeci de clădiri la ruine. Mulți oameni au fost striviți sau prinși sub dărâmături când pereții și acoperișurile s-au prăbușit. Copiii se numără printre victime, aproximativ 80 de școli din zonă fiind afectate, au declarat oficialii.

Cel puțin 58.000 de persoane au fost evacuate, zeci de tabere de refugiați fiind înființate în jurul zonei, a declarat guvernatorul. El a citat Agenția Națională de atenuare a efectelor dezastrelor, care a estimat că 22.000 de case au fost avariate.

Cutremurul a declanșat alunecări de teren care au îngropat sate întregi în regiunea muntoasă Java de Vest.

Țara are un istoric de cutremure și tsunami devastatoare, peste 2.000 de persoane fiind ucise într-un cutremur produs în 2018 pe insula Sulawesi.