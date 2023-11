De ce a fost refuzat Florentin Petre de Dinamo: „Nu știam dacă e momentul acum!”

Dinamo are parte de un sezon de coșmar de la revenirea în Superligă. În 16 etape disputate, formația lui Ovidiu Burcă a reușit 2 victorii, 4 egaluri și 10 înfrângeri.

“Eu cred că Florentin putea să aducă un plus datorită faptului că are în ADN dinamovismul. Aici a trăit mari performanțe și știe ce se întâmplă în situații bune și mai puțin bune. Știe cum se motivează jucătorii de la Dinamo pentru că trebuie să înțeleagă cumva istoria și spiritul echipei.

A fost o perioadă destul de complicată pentru că și intern au fost o grămadă de discuții. Am discutat și despre el, nu a fost momentul să luam niște decizii. Cumva am fost consecvenți în a-i acorda credit lui Ovidiu și a îl lăsa să implementeze sistemul pe care îl crede”, a declarat Andrei Nicolescu.

Ovidiu Burcă se află la cârma echipei încă din Liga 2 Casa Pariurilor. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a reușit promovarea în Superliga, însă a întâmpinat probleme în ceea ce privește nivelul de joc. În ciuda rezultatelor slabe, Dinamo crede în continuare în proiectul început alături de Burcă.

Dinamo îi dă credit lui Burcă

“Eu nu v-am întrebat întâmplător de Florentin Petre. A intrat în direct cu noi și ne-a povestit că ne-a sunat chiar pe dumneavoastră și a spus că vine să ajute Dinamo dacă credeți că poate să ajute“, a punctat Cristi Coste.

“Asta vă spun și eu, sunt corecte discuțiile. Am discutat și intern, nu știam dacă e chiar momentul potrivit acum. Nu vă pot da toate detaliile discuțiilor din interior, că nu are rost. Întrebarea pare simplă, dar este o situație mai complicată. Nu a fost momentul în acea perioadă să facem pasul, așa am concluzionat”, a completat Andrei Nicolescu.

Ovidiu Burcă poate închide gura contestatarilor chiar în următoarea etapă. Dinamo o întâlnește pe teren propriu pe FCSB în derby-ul rundei cu numărul 17. În cazul unui succes, formația din Ștefan cel Mare nu va avansa în clasament. În acest moment sunt 5 puncte între Dinamo și echipa de pe locul 14, FCU Craiova.

Formația patronată de Gigi Becali are doar 2 înfrângeri în acest sezon și a reușit să adune 34 de puncte în 16 partide. Pentru FCSB este crucial un succes împotriva lui Dinamo pentru a se menține la 3 puncte de urmăritoarea CFR.

