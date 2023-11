Florentin Petre a vorbit cu Andrei Nicolescu să vină la Dinamo. „Vreau să-l ajut pe Burcă”. Exclusiv

, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. “Câinii” sunt în criză, ultima victorie venind în luna august cu FC Voluntari, scor 3-2. Echipa lui Ovidiu Burcă este penultima înaintea acestei etape.

Florentin Petre a vorbit cu Andrei Nicolescu să vină la Dinamo: “Vin lângă Burcă, îl ajut, nu este nicio problemă. Mă sacrific”

Florentin Petre a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că l-a sunat pe pentru a-l ajuta pe Ovidiu Burcă, dar administratorul special nu l-a mai contactat şi, ulterior, fostul căpitan al “câinilor” a semnat cu Unirea Ungheni:

“Nu cred că vor trage linia după derby. Totuşi, joacă împotriva FCSB, o echipă în formă care câştigă aproape meci de meci. Probabil în iarnă se va întâmpla. Îmi doresc să schimbe lucrurile în bine şi să aducă jucători de calitate.

Cu Burcă nu am avut nicio discuţie. Cu domnul Nicolescu am vorbit. La un moment dat nu aveam echipă, nu puteam să antrenez, ofertele nu erau ceea ce îmi doream. Personal am sunat şi le-am spus că dacă au nevoie de mine, vin să ajut.

Vin lângă Burcă, îl ajut, nu este nicio problemă. Mă sacrific, vin şi antrenor secund. Dar dacă au nevoie de un om care ştie spiritul lui Dinamo, un om care a jucat atât de mult acolo, vin să ajut fără nicio problemă.

“Mi-au spus că dacă va fi necesar, mă vor suna. N-a fost acum, nu este nicio problemă”

Cam asta a fost. Acum vreo 2 luni de zile l-am sunat personal. I-am spus că vin să ajut necondiţionat. Nu s-a putut, nu este nicio problemă. Nu s-a nimerit. Mi-au spus că dacă va fi necesar, mă vor suna.

Dacă nu acum, cu siguranţă pe viitor. N-a fost acum, nu este nicio problemă. Dacă n-a sunat vă daţi seama că probabil au un grup al lor acolo, fiecare antrenor are preparatorii lui.

“Mi-a fost ruşine să îl sun pe Burcă, trecea printr-o perioadă mai grea”

Probabil că eu ca şi nume, ce am făcut pentru Dinamo… nu ştiu ce să cred. Mi-a fost ruşine să îl sun pe Burcă, trecea printr-o perioadă mai grea. Sunt alături de el şi acum şi îmi doresc să îi meargă bine.

Dar nu mi-am permis să sun antrenorul, să îl deranjez. Nu este corect să îl sun eu. Mi-a fost ruşine să îl sun, am avut o discuţie cu domnul Nicolescu, a spus că o rezolvă dânsul.

Nu am putut să merg mai departe pentru că a venit şi oferta, am fost în discuţii cu echipe. Am ajuns aici (n.r. la Unirea Ungheni) şi este foarte bine. Oricum plecam cu el, sunt calitate de om”, a spus Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

