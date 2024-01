De ce a murit, de fapt, cântăreața Carmen Lela, la 38 de ani: ”Crunt, crunt, crunt”

FANATIK a aflat de ce a murit cântăreața Carmen Lela, artista din România stabilită de ceva timp în Belgia, la doar 38 de ani. Sora interpretei a făcut dezvăluiri cutremurătoare!

Moartea lui Carmen Lela, , a produs o durere profundă în rândul celor care au cunoscut-o. departe de țara ei, în , iar FANATIK are toate detaliile. Problemele cu ficatul au fost cele care i-au pus capac, familia pregătindu-se astăzi pentru înmormântare.

Lucia, sora artistei, a dezvăluit, pentru FANATIK, că starea Lelei s-a înrăutățit brusc, peste noapte, iar medicii belgieni au făcut tot ce se putea pentru a o repune pe picioare. Din nefericire, deși s-a găsit un ficat compatbil cu organismul ei, adus din Austria, lupta cântăreței a încetat.

Artista avea insuficiență hepatică galopantă

Trecerea în neființă a artistei a fost una fulgerătoare, după cum sora ei, cu nod în gât, ne-a povestit. „Din păcate, totul s-a întâmplat extrem de rapid, adică m-a sunat prietenul ei și plângea prin telefon. L-am întrebat: `Păi ce s-a întâmplat?`; `Păi nu, că a vărsat Carmen de două, trei ori, nu s-a mai putut ține pe picioare. Au sunat la Ambulanță, ăia ziceau `Dar voi doar pentru niște vărsături sunați, nu vă e rușine?`. Soră-mea e în Belgia, nu în România.

Mă rog, au trimis într-un final ambulanță contracost. A ajuns la spital, s-a constatat că nu îi funcționa bine ficatul. Avea insuficiență hepatică galopantă. Imediat au căutat, de urgență, să-i facă transplant de ficat, fă demersuri pentru ficat.

A venit un ficat din Germania, dar n-a fost compatibil și a mai stat așa încă vreo două zile, nici nu mai știu dacă o zi sau două, dar a fost crunt, crunt, crunt!”, a dezvăluit sora lui Carmen Lela, pentru FANATIK.

S-a găsit un ficat compatibil din Austria, dar a fost prea târziu

Ulterior, a ajuns un ficat pentru cântăreață, din Austria, însă era destul de slăbită, cu toate că organul era, de data asta, compatibil. Timp de nouă ore s-a chinuit femeia după ce a fost băgată în operație.

Toate eforturile medicilor din Antwerp au fost, din nefericire, în zadar. Sora cântăreței din Bacău ne-a spus că până și doctorii, profesori universitari belgieni, au zis că nu s-au mai confruntat cu așa ceva niciodată.

„A mai ajuns apoi un ficat și abia în ziua ei de naștere, zi în care e și ziua fetei mele, i-a ajuns ficatul. Pe la vreo 5 dimineața, pe 20 ianuarie, a ajuns ficatul din Austria și au băgat-o direct în operație. Surprinzător, a fost compatibil, doar că deja înainte de a-i ajunge nu știu, nu mă pricep la termeni medicali, ni s-a zis că deși va reuși operația va fi nevoie să i se amputeze piciorul. N-am înțeles ce legătură avea una cu alta.

Doar o zi a putut sta fără să fie intubată, că de a doua zi a intubat-o. Ea avea deja și insuficiență respiratori, am înțeles că transplantul era pentru binele ei, dar era târziu. Ea deja era în stare critică. A fost sumbru… Totul s-a întâmplat așa de rapid, până și medicii de acolo au zis că n-au întâlnit așa ceva în 30 de ani. Ea fizic cedase, deși au ținut-o la aparate, dar nu știu cum de a putut fi ținută și la aparate. A fost supusă apoi la transplant, dar era la mintea cocoșului că n-avea cum să reziste… De la 5.00 dimineața până la 14.00 când s-a constatat decesul, gândiți-vă cât s-a luptat sora mea și cât au luptat și medicii”, ne-a mai spus Lucia.

Carmen Lela a lăsat în urmă trei copii. Mezinul avea doar doi anișori

Nu se știe, deocamdată, când va ajunge trupul cântăreței în țară. Totul depinde de când se va finaliza autopsia la spital. Sora lui Carmen ne-a declarat că familia intenționează, dacă certificatul de deces e gata la timp, să o conducă pe ultimul drum sâmbătă, 27 ianuarie. Înmormântarea va avea loc la Bacău.

Sora artistei ne-a mai spus că Lela a avut o viață foarte dură. Ea și frații ei au fost despărțiți de mici, însă de când s-au reîntâlnit, de la vârsta majoratului, au fost nedespărțiți. Lucia ne-a mai spus că durerea pricinuită de moartea lui Carmen este și mai mare pentru cei trei copii lăsați în urmă de vedetă: o fată de 17 ani, un băiat de 12 și un băiețel care recent a făcut 2 anișori.

„Am contactat o firmă de repatriere, dar nu putem face toate demersurile”

„Am contactat o firmă de repatriere, dar nu putem face toate demersurile, cu certificat mortuar până nu termină spitalul autopsia. Teoretic, noi am vrut ca pe sâmbătă să o înmormântăm, dar dacă mai întârzie autopsia, îți dai seama că ne încurcă puțin, dar, acum, ce mai putem face?

Dacă mă crezi, deci eu am trei copii, când am aflat vestea, de când a intrat în spital, fiind și sora mai mare, normal că sunt mai realistă. Frații mei au zis: `Lasă, că uite, poate Dumnezeu o ajută, că vine un ficat`. Eu am zis că trebuie să accept, să mă descarc, să vedem ce putem face, pentru că, totuși, are și ea trei copii.

A avut o viață… Noi n-am fost uniți. Am fost despărțiți de mititei și ne-am regăsit când am făcut 18 ani și de atunci am fost de nedespărțit. Practic, în ultimii ani nu știu exact ce s-a întâmplat, de asta au fost și doctorii foarte mirați.

Adevărul e că noi nici nu mai avem grijă de noi. Cel mic abia a făcut doi ani. Mai are o fată de 17 ani și un alt băiat de 12. De asta zic, e tragic! Să mori așa devreme… Carmen a trecut prin atâtea chestii…

A avut o viață sinistră până nu ne-am reîntâlnit noi la 18 ani. Eu am băgat-o spre cântat, compuneam cântece, inclusiv fratele meu, care e pe altă latură, cu lăutărie, cu din astea. Sora mea avea atâta har și talent. Singură își făcea melodiile, în propriul studio.

A fost apreciată în Belgia, a mai apărut la diferite localuri, la radio, la televiziune. Aici nu prea a fost apreciată, dar în Belgia da”, a încheiat sora cântăreței Carmen Lela, pentru FANATIK.