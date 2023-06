De ce a plâns Gina Pistol la nuntă, de fapt. Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite a rupt tăcerea: “Nu a fost așa”

Noi detalii ies la iveală după nunta Ginei Pistol cu Smiley. Laudele invitaților ”curg” în mediul online, iar prezentatoarea de la Chefi la Cuțite a ținut să clarifice un subiect, acela referitor la motivul din care a plâns la evenimentul mult așteptat.

Motivul real din care Gina Pistol a plâns la nunta sa cu Smiley

S-a spus că Gina Pistol a vărsat lacrimi la nuntă, deoarece a emoționat-o prezența tatălui său, cu care a avut tensiuni cândva. Însă, de curând, moderatoarea a negat acest lucru și a punctat că atmosfera în sine de la slujba religioasă a determinat-o să plângă.

ADVERTISEMENT

” (…) Tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele și a ales să vină și la cununia civilă și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat, dar nu s-a tolănit nimeni pe jos ca-n telenovele… Vai, tata, fiica mea! NU a fost așa (…)

Eu am plâns la cununia religioasă pentru că slujba a avut așa o încărcătură faină, nu știu, m-a emoționat pe mine și am avut cor care când a început să cânte atât de frumos… coborâseră niște îngeri din cer, nu știu, momentul în sine m-a emoționat”, a explicat Gina Pistol

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit civil și religios pe data de 27 mai 2023. Totul s-a produs după 7 ani de relație, pe care au ținut-o departe de ochii presei o vreme. În 2020 au făcut-o publică, anunțând într-un video, postat pe youtube, că vor fi părinți.

De ce s-a retras Smiley, cu fiica lui, pentru 20 de minute, de la nuntă

În 2021, viața lui Smiley și a Ginei Pistol a fost schimbată de fiica lor, Josephine, care i-a făcut părinți pentru prima oară. În timpul petrecerii de la nuntă, , pentru o scurtă plimbare cu fetița, prin împrejurul locului, căci așa i-a cerut aceasta.

ADVERTISEMENT

”N-am cum să-i refuz ceva fiicei mele. De cele mai multe ori se duce la mama ei, iar când vine la mine și-mi cere ajutorul, las orice, merg și-n mâini ”, a explicat Smiley în emisiunea ”La Măruță”,după ce Adela Popescu, unul dintre invitați, a dezvăluit episodul.

decorat cu multe elemente florale, simplu și elegant în același timp, iar persoanele care au fost invitate au fost colegi de breaslă ai cântărețului și ai prezentatoarei de la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Nașii proaspeților soți sunt doi prieteni de-ai lor, de ani buni, mai exact, Maria, care în trecut a fost șefă a Protv-ului, și partenerul de viață al acesteia, pe nume George, care provine dintr-o familie de milionari, iar apropiații îl cunosc și ca ”George de la Pitești”.