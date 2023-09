De ce a plecat prima oară Bergodi de la Rapid. „Cea mai mare prostie. M-a ținut Renzo!”

moderate de Robert Niță și Lucian Ionescu. Antrenorul Rapidului a vorbit și despre primul mandat din Giulești și greșeala pe care o regretă și în ziua de azi.

Cristiano Bergodi, adevărul despre plecarea de la Rapid: „M-am supărat foarte tare”

Cristiano Bergodi a dezvăluit de ce și-a dat demisia de la Rapid: „Terminasem cantonamentul, am început campionatul și mergeam binișor. Aveam această dublă cu Nuremberg și înainte cred că am jucat un meci cu Gloria Buzău.

M-am supărat pe un arbitru că nu mi-a dat un penalty și s-a terminat 0-0. A fost cred că al treilea sau al patrulea meci de campionat. M-am supărat foarte tare: ‘Dacă ăsta e fotbalul românesc, eu plec pentru că m-am săturat de arbitri! Nu au dat un penalty clar de tot!’”.

Antrenorul italian consideră că „giuleștenii” era dezavantajați față de rivali: „Îmi aduc aminte că Rapidul era dezavantajată în fața lui Dinamo, Steaua la acea vreme. Făcusem 0-0 la Nuremberg, un rezultat bun cu 50.000 de oameni și am zis că plec dacă nu trecem de ei”.

Cristiano Bergodi a exclus din lot doi jucători după eliminarea cu Nuremberg: „S-au dus în pub”

Cristiano Bergodi consideră că Rapid avea un lot valoros, însă a fost eliminată: „Aveam o echipă foarte, foarte bună! Și facem 2-2 cu ei, după ce am condus. Cu două goluri în deplasare s-au calificat. Nu e ca acum. A egalat Costin Lazăr în minutul 90, dar nu am pierdut! Am ieșit cu capul sus”.

Italianul a fost nevoit însă să ia măsuri dure, după o escapadă a jucătorilor: „Pierre Boya și Bozovic a doua sau a treia zi s-au dus în pub și m-am supărat. Au stat mai mult după meciul cu Nuremberg. Nu mi s-a părut corect și nu i-am convocat pentru meciul următor cu Farul.

Nu a fost o pedeapsă, i-am lăsat în afara lotului. Era un lucru normal. Ai pierdut, trebuie să fii supărat. Se mai întâmplă cu fotbaliștii, sunt lucruri normale. S-au supărat și conducătorii și mi-au zis că sunt jucători buni și de ce nu joacă.

Pierre Boya se bătea cu Ionuț Mazilu pentru un loc de titular. Aveam o echipă bună și de-asta e regretul mare că am plecat și mi-am dat demisia. O echipă bună, bună, bună! Îmi amintesc de toți jucătorii. Echipa era prea bună!”.

Italianul, la un pas de bătaie cu președintele Dinu Gheorghe: „Dacă nu era Renzo, se putea întâmpla ceva!”

că președintele Dinu Gheorghe i-a spus să îi reprimească pe cei doi la echipă: „Puteam să câștigăm campionatul. CFR-ul era echipă bună pe vremea aceea. A doua zi mi-au zis că de ce nu îi convoc. Eram cu Renzo Rossi și conducătorii. Dacă nu era Renzo, se putea întâmpla ceva! Ajungeam la bătaie! Nu se poate să mi se reproșeze așa ceva.

Jucătorii Rapidului au încercat să îl întoarcă pe Bergodi din drum: „Am câștigat meciul cu Farul. A dat gol din penalty Emil Dică, alt fotbalist bun, combinativ. Au venit să mă îmbrățișeze toți băieții și a doua zi când eu îmi strângeam bagajele, a venit Marius Constantin la mine: ‘Mister, nu pleca!’. Săpunaru era și el tânăr. Au scris în vestiar: ‘Nu pleca, mister! Țineau la mine’.

Nu m-am răzgândit pentru că eram și eu orgolios când eram mai tânăr. Acum sunt mai liniștit. Am regretat mult plecarea! Am câștigat la penalty-uri cu Dinamo, dar ei au câștigat la pas campionatul cu Mircea Rednic și au avut 13 victorii la rând, băteau recordul lui Mircea Lucescu.

Îi aveam pe Coman, Andrade, Săpunaru, Marius Constantin, Rada, Maftei, Bozovic, Ionuț Stancu, Grigore, Măldărășanu, Dică, Fane Grigore, Ovidiu Herea, Mazilu, pe stânga Burdujan, Cesinha, Pele Buga, Pierre Boya. Aveam un lot extraordinar! Probabil a fost cea mai mare prostie din cariera mea!

Am avut o relație bună cu George Copos, dar nu a încercat să mă oprească. Poate am mai declara la nervi la adresa lui. El mi-a dat tot ce trebuie. Aveam liniște, bază sportivă frumoasă și el nu se băga niciodată.

S-a băgat celălalt… Nu îi port ranchiună, ne-am mai întâlnit, dar nu credeam că un conducător poate să reproșeze de ce stau jucătorii afară! E spre binele echipei! Ți-am zis că dacă nu era Renzo în sala de forță cred că ne luam la bătaie. Probabil făceam o greșeală pentru că nu trebuie să se ajungă niciodată la asta”, a mai spus Bergodi.

