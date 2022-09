De ce au divorțat Francesco Totti și Ilary Blasi după 20 de ani de relație? Fostul căpitan al Romei, în depresie după ce a aflat de infidelitatea soției. Foto

Francesco Totti a mărturisit într-un interviu acordat cotidianului Corriere della Sera că a suferit de depresie după ce a aflat că soția lui, Ilary Blasi, îl înșeală.

Ilary Blasi, aventură de 18 luni cu antrenorul personal al lui Totti

Cei doi s-au despărțit în iulie după o relație de 20 de ani, din care au rezultat trei copii: Cristian, în vârstă de 16 ani, Chanel, de 15 ani, și Isabel, în vârstă de 6 ani.

“Tot ceea ce am spus și făcut în ultimele luni a fost să îmi protejez copiii, care au fost și vor fi mereu prioritatea absolută în viața mea. Am încercat să depășesc criza din mariajul nostru, dar realizez că decizia separării, deși dureroasă, nu mai poate fi evitată. Voi continua să fiu unit cu Ilary în creșterea minunaților noștri copii, întotdeauna cu un respect deosebit pentru soția mea”, a fost anunțul făcut de campionul mondial din 2006 după decizia de a divorța de Ilary.

Corriere della Sera a dezvăluit că Blasi avea o aventură de un an și jumătate cu Cristiano Iovino, nimeni altul decât antrenorul personal al lui Totti. În ultima perioadă a relației lor, Ilary făcea numeroase vizite la Milano, acolo unde Iovino trăia.

Totti a făcut depresie când a descoperit că Ilary îl înșela

Francesco Totti a decis să vorbească despre dedesubturile relației care au condus spre ruptură: “Nu este adevărat că eu am fost primul care a trădat. Am spus că nu voi discuta despre asta și nu am făcut-o, dar au apărut prea multe zvonuri în ultimele săptămâni. Unele dintre acestea i-au făcut să sufere pe copiii mei.”

Fostul căpitan al Romei a afirmat că în luna septembrie a anului trecut, pe la urechile lui începuseră să circule tot mai multe șoapte că Ilary ar avea pe altcineva. “Niciodată nu am verificat telefonul soției mele în 20 de ani și nici ea pe al meu. Dar când am primit diferite avertismente din partea unor persoane în care am încredere, am devenit suspicios. M-am uitat în telefonul ei. Și am văzut că era o a treia persoană, care se comporta ca un intermediar între Ilary și altcineva. Ceva de genul: ne vedem la hotel”, a dezvăluit Totti.

Cele aflate l-au afectat atât de tare pe campionul Italiei din 2001 încât a suferit de depresie și a avut mari probleme cu somnul: “Au mai fost zvonuri în trecut, atât despre ea, cât și despre mine. Dar erau doar zvonuri. Aici, era dovada. Am pretins că nu este nimic în regulă, dar nu mai eram eu, devenisem altcineva.”

Totti și Ilary erau căsătoriți de 17 ani

Francesco Totti a spus și că relația cu noua lui parteneră, Naomi Bocchi, l-a ajutat să își revină și să își regăsească fericirea: “Am început să ieșim întât ca prieteni. Apoi, după Anul Nou, a devenit o relație. Ilary s-a întâlnit cu alți bărbați înainte ca relația mea cu Naomi să înceapă.”

Din punct de vedere sportiv, Totti a fost un exemplu de loialitate, după ce a jucat întreaga lui carieră la clubul său de suflet, AS Roma, între 1993 și 2017, perioadă în care a înscris 307 goluri în 786 de meciuri în toate competițiile.

El s-a căsătorit cu Ilary Blasi în 2005, iar nunta lor, televizată în direct, a adunat o de peste un milion de telespectatori. Cei doi au fost considerați la vremea respectivă varianta italiană a .

Răspunsul lui Ilary Blasi la afirmațiile lui Totti

Ilary Blasi a oferit și prima reacție după dezvăluirile fostului său soț, declarând: “Întotdeauna mi-am protejat copiii și voi continua să-i protejez. Protecția copiilor mei este pe primul loc, fiecare este responsabil pentru acțiunile lui. Am văzut în ultimii ani lucruri care ar putea distruge vreo 50 de familii.”