De ce au ieșit din schema noului Guvern Lucian Bode și UDMR? Explicațiile lui Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă a lăsat să se înțeleagă că UDMR a negociat cu PNL la sânge participarea în noul guvern, însă liberalii au oferit un minister la schimb care nu a fost pe placul celor de la UDMR: Ministerul Energiei. Cel mai probabil UDMR a fugit de acest minister pentru că iarna se anunță la fel de dificilă precum cea trecută, iar riscul de tensiuni sociale va fi ridicat.

De ce au ieșit din schema noului Guvern Lucian Bode și UDMR?

Când a fost vorba ce poate să ofere mai departe PNL, a fost Ministerul Energiei, aici a ieșit din joc tot ce însemna puterea noastră de a oferi și deschiderea la dialog. Noi am oferit Ministerul Energiei. Doresc să fac mențiunea că PNL a fost asumat și a discutat ieri, și-a asumat participarea la guvernare cu oameni care reprezintă componenta profesională prin care să îndeplinim obiectivele. Am asumat că putem să avem o activitate politică cât de intensă, fără rezultate la Guvernare obiectivele noastre nu pot fi îndeplinite”, a declarat Nicolae Ciucă.

Referitor la lipsa lui Lucian Bode din viitorul Guvern drept ministru, Nicolae Ciucă a lăsat să se înțeleagă că în sânul partidului liberal au existat discuții serioase care au dus la concluzia ca ”domnul Bode” să nu mai fie ministru. Fostul premier nu a precizat dacă scandalul plagiatului sau eșecul Schengen au contat, sau nu, în cazul lui Bode.

”S-a luat decizia ca domnul Bode să fie vicepreședinte al Camerei Deputaților. E o echilibrare între activitatea politică și guvernamentală. Orice propunere pentru contribuția noastră la Guvernul în formare a fost discutată și aprobată în biroul politic. În elaborarea programului se regăsesc politici ale PNL și PSD. Programul a fost elaborat împreună de către structurile de specialitate, pe baza experienței activității guvernamentale.

, probabil viitorul ministru Marcel Boloș, care vor fi măsurile necesare pentru creșterea colectării și obligatoriu pentru a finanța măsurile e continuarea absorbției de fonduri europene și atragerea de investiții”, a completat Nicolae Ciucă, cel care va ajunge în următoarele luni în Senat.

Potrivit surselor Digi 24, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Kelemen Hunor au negociat foarte dur rămânerea UDMR la Guvernare. Se pare că totul s-a terminat în clipa în care UDMR a refuzat să intre la guvernare fără Ministerul Dezvoltării. Inițial, maghiarii acceptaseră să preia Energia, însă doreau să păstreze și Mediul.

Problema e că cei din PNL s-au răzgândit și au anunțat că vor și Ministerul Mediului, lucru care nu le-a convenit celor de la UDMR, care au spus pas actualei coaliții de guvernare. prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a fost vehement în această chestiune. ”Nu putem ceda două ministere”, a transmis Bogdan, cu referire la Ministerul Mediului.

”Am fost de acord și am decis să devenim și mai flexibili: dacă putem păstra și un minister pe care l-am condus până acum. Am zis să acceptăm oferta Ministerul Mediului și Energiei. Au apărut probleme la PNL. Am auzit pe surse că PSD a fost de acord ca Sănătatea, MIPE să meargă la PNL. Această ultimă ofertă a fost făcută la 14.30. Nu acceptăm decât această ofertă”, a declarat Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, comentând această chestiune.

”Putem accepta Energia și Mediu. Dacă s-au răzgândit, cu părere de rău, nu putem participa în continuare la guvernare”, a completat reprezentantul UDMR, cu mențiunea că ”UDMR nu este cârpa nimănui”. Așadar, țara va fi condusă de o coaliție de guvernare PNL – PSD până la viitoarele alegeri din 2024.