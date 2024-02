De ce avem ani bisecți. Originile zilei de 29 februarie

Suntem obișnuiți să ne gândim la mecanismele de ceasornic ale sistemului solar ca la un lucru foarte precis. Luna are nevoie de o lună pentru a orbita în jurul Pământului. Pământului îi trebuie 24 de ore pentru a se roti pe axa sa și 365 de zile pentru a orbita în jurul Soarelui.

De ce avem ani bisecți

Lucrurile nu sunt chiar atât de exacte. O lună lunară are de fapt 27,3 zile. O singură rotație terestră durează de fapt 23 de ore și 56 de minute. Iar o singură revoluție durează 365,24129 zile. Încă de când , această zi orbitală în plus a fost o bătaie de cap și este motivul pentru care a fost inventat conceptul de an bisect, relatează .

Poate părea o alegere ciudată și arbitrară, dar originile zilei de 29 februarie sunt ancorate în lunga istorie a cronometrării timpului, a astronomiei și a încercărilor constante de aliniere a celor două prin intermediul matematicii.

Intercalarea, sau inserarea de zile într-un calendar, a fost încercată și testată de-a lungul civilizațiilor, pentru a încerca să se asigure că programele lunare și solare rămân compatibile și coerente cu urmărirea anotimpurilor.

Practica variază de la o cultură la alta: anul calendaristic egiptean antic era compus din 12 luni de 30 de zile, cu cinci epagome (zile) adăugate la sfârșitul fiecărui an. În calendarul lunisolar, cum este cel chinezesc, se adaugă o lună suplimentară la fiecare trei ani, permițând adepților din acei ani să sărbătorească două luni de primăvară pentru a întâmpina noul an sau “primăvara dublă”.

În mod similar, în calendarele vikrami și ebraic, se adaugă o lună o dată la aproximativ trei ani, urmând ciclul de 19 ani al fazelor lunii. Calendarul lunar al islamului are un ciclu de 30 de ani, în care 11 dintre acești ani au o zi în plus adăugată la lună.

Istoria nu consemnează cu exactitate care cultură antică a fost prima care a observat imprecizia orbitei Pământului, dar majoritatea cercetătorilor îi creditează pe egipteni, care, în jurul anului 3.000 î.Hr., au descoperit pentru prima dată o subtilă derivă calendaristică, anotimpurile părând să apară cu o zi mai târziu la fiecare patru ani.

Pe parcursul a 120 de ani, acest lucru ar întârzia lucrurile cu o lună întreagă, ceea ce, la rândul său, ar da peste cap aspecte critice ale activității umane, în special agricultura. Egiptul a suportat acest inconvenient timp de aproape 2.700 de ani, înainte de a stabili un calendar care adăuga un sfert de zi în plus la fiecare patru ani.

Nu au fost singurii care au observat problema cosmică. În anul 54 î.Hr., Roma, sub conducerea lui Iulius Cezar, a lungit și ea calendarul cu aproximativ 6 ore în fiecare an. Mai târziu, el a oficializat lucrurile adăugând o zi în plus la februarie – care era atunci ultima lună a anului – la fiecare patru ani.

Ebraicii, chinezii și budiștii au abordat aceeași problemă nu prin adăugarea de ore la un singur an, ci prin adăugarea unei luni întregi la fiecare 120 de ani – creând așa-numitele luni interstițiale sau intercalare. Părți din toate cele trei culturi au continuat această practică până în zilele noastre.

Romanii s-au jucat și ei cu această idee, creând o lună de relativ scurtă durată, cunoscută sub numele de Mercedonius, introdusă o dată la doi ani la sfârșitul lunii februarie – deși această idee nu a fost niciodată acceptată pe scară largă și a prevalat regula iuliană de a adăuga o zi la februarie.

Nici adăugarea unui an, nici adăugarea unei luni nu a reprezentat soluția perfectă. În 1582, Papa Grigore al XIII-lea a intervenit pentru a ajusta lucrurile, stabilind calendarul gregorian.

Originile zilei de 29 februarie

, așa cum îl știm, își are rădăcinile în Roma antică. Romulus, primul rege al Romei, a stabilit calendarul roman republican în jurul anului 738 î.Hr., decretând că anul începea în Martius (numit acum martie), avea doar 10 luni și nu lua în considerare iarna, deoarece oamenii nu lucrau atunci.

Dar, frustrat de nereguli și conștient de diferențele calendarului roman față de alte calendare, în secolul al VII-lea î.Hr. Numa Pompilius, al doilea rege roman, a decis că a venit timpul să înceapă să numere în mod oficial lunile de iarnă. Astfel, au fost adăugate Ianuarius (ianuarie) și Februarius (februarie) la sfârșitul anului calendaristic, potrivit .

Cu toate acestea, chiar și după adăugarea acestor două luni, calendarul roman se decalibra din când în când față de anotimpuri. Așadar, cam la fiecare doi ani, consulii romani adăugau în mod discreționar o a 13-a lună de 27 sau 28 de zile – Mercedonius, sau uneori numită Intercalaris – pentru a readuce măsura timpului în sincronizare cu soarele.

În mod obișnuit, luna suplimentară era introdusă după 23 februarie, scurtând luna februarie cu cinci zile pentru a urma imediat după celebrarea Terminalia, un festival anual de la 23 februarie care îl onorează pe Terminus, vechiul zeu roman al granițelor.

Apoi a venit Iulius Caesar, care a ordonat un nou calendar solar, creat cu ajutorul astronomului grec Sosigenes, care era consilierul Cleopatrei Egiptului. Noul calendar iulian – care a intrat în vigoare în 45 î.Hr. după un ultimus annus confusionis (“ultimul an de confuzie”) corectiv de 445 de zile – se baza pe calculele matematice conform cărora un an ar trebui să fie format din exact 365 de zile și 6 ore, iar la fiecare patru ani de 365 de zile, aceste șase ore în plus ar însuma o zi în plus.

Calendarul lui Caesar a adăugat această zi intercalară după 23 februarie prin prelungirea zilei de 24 februarie la 48 de ore. Deoarece această zi dublă a căzut în a șasea zi înainte de începutul lunii martie, a ajuns să fie cunoscută sub numele de bissextus, iar unele culturi se referă până în prezent la anii bisecți ca fiind ani bissexți.

Calendarul iulian, care făcea, de asemenea, ca începutul oficial al anului civil să fie la 1 ianuarie, avea să fie folosit în întreaga Europă timp de secole, pe măsură ce Imperiul Roman se extindea, dar regula sa de a introduce o zi bisectă la fiecare patru ani tot depășea anul solar cu 11 minute anual.

Calendarul gregorian, adoptat cu dificultate

Această discrepanță avea să se acumuleze până la o diferență de 10 zile față de ciclul solar real până în secolul al XVI-lea, ceea ce l-a determinat pe Papa Grigore al XIII-lea să introducă un nou calendar în anii 1570: calendarul gregorian pe care îl folosim astăzi, care a ajustat regula anilor bisecți la fiecare patru ani pentru a exclude anii centurioni (adică 1700, 1800, 1900…), cu excepția celor divizibili cu 400 (adică 1600, 2000, 2400).

Cu toate acestea, Biserica Catolică a menținut repetarea zilei de 24 februarie în loc să adauge o nouă zi în altă parte, din diverse motive legate de sărbătorirea Paștelui și a zilelor sfinților.

Însă nu toată lumea a adoptat rapid calendarul gregorian. Suedia chiar a trecut de la un calendar iulian la unul gregorian, iar confuziile rezultate au necesitat în cele din urmă două zile în plus pentru a fi rezolvate în 1712, ceea ce a dus la o observare rară a datei de 30 februarie pentru suedezi în acel an.

A fost nevoie de mai mult timp pentru ca Regatul Unit și coloniile sale americane să adopte pe deplin calendarul gregorian mai precis, având în vedere legăturile lor tensionate cu papalitatea, dar și acestea au cedat în cele din urmă.

În 1752, a fost pusă în aplicare Legea calendarului (stil nou), mutând noul an pentru britanici de la 25 martie (sărbătoarea Bunei Vestiri a anglicanilor) la mai familiarul 1 ianuarie și oficializând ziua intercalară cvadrienală care va fi denumită de acum înainte 29 februarie, care a devenit de atunci standardul internațional.

Am putea să presupunem că omenirea a perfecționat până acum arta de a urmări timpul, dar încă o ajustare a fost făcută începând cu 1972: secundele intercalate (bisecte), care ajută la compensarea unei diferențe extrem de mici între timpul universal coordonat (UTC), care se bazează pe calendarul gregorian, și timpul atomic, care se apropie mai mult de timpul solar și este puțin mai rapid.

Dar măsurarea timpului nu este o știință exactă – și uneori provoacă atât de multe bătăi de cap încât experții decid să nu mai urmărească o asemenea precizie, cum a fost cazul în 2022, când cel mai important organism de metrologie din lume a decis să renunțe complet la secundele intercalate până în 2035.