De ce era bun și un egal pentru FCSB la Arad. Analiza specialistului FANATIK: „Poate-i păcălim, dar mai bine să nu fim noi păcăliți” Video exclusiv

Andrei Vochin, specialistul FANATIK, a făcut o analiză a ultimelor rezultate din SuperLiga și a remarcat că FCU Craiova și CFR Cluj au fost cele mai câștigate echipe. Consideră că, fiind o perioadă mai aglomerată, cu etapă intermediară, trebuie să vedem situația de ansamblu și să analizăm întreg pachetul de trei meciuri care s-au disputat în interval de doar o săptămână.

Andrei Vochin a explicat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că un antrenor cu experiență, așa cum este Dan Petrescu, știe mereu când este mai bine să nu forțeze. și a închis cu bine calupul de 3 meciuri. În vreme ce FCSB, care nu are un antrenor cu experiență pe bancă, .

“Fiind o etapă specială, maniera în care antrenorii pregătesc echipele trebuie să fie un pic schimbată. Atenția trebuie să fie la recuperarea jucătorilor. Și, evident, echipele care au loturile importante, cu jucători mulți și buni, acelea pot trece mai bine prin această încercare.

FCSB are ceva probleme pentru că a folosit aceeași echipă în toate cele trei meciuri. Neavând un antrenor cu experiență pe bancă nu a putut să realizeze că există un al treilea meci în care e bine să scoți și un punct. În primul rând că nu se crea toată nebunia în jurul unei înfrângeri.

Analiza specialistului Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA : “Nebunia din jurul unei înfrângeri poate să fie mai gravă decât înfrângerea în sine”

La echipele importante, cu public mult, nebunia din jurul unei înfrângeri poate să fie mai gravă decât înfrângerea în sine. Dacă aveau un antrenor cu experiență probabil că acela știa să gestioneze situația și să zică: ‘bun, e 1-1 la pauă. Am avut o ocazie mare să facem 2-1, hai să stăm liniștiți, hai să nu ne grăbim să facem o schimbare la pauză care nu avea niciun rost în contextul ăla.

Hai să nu schimbăm unul dintre cei mai înalți jucători de pe teren ca să nu avem probleme în duelurile fizice. Pe terenul ăsta nu prea se construiește, o să încerce să joace minge lungă. O să avem nevoie alături de șut de un mijlocaș central care să recâștige mingea a doua. Așteptăm cu răbdare o fază fixă, pentru că suntem buni la faze fixe, și poate îi păcălim. Dar măcar să nu fim noi păcăliți’.

Gândirea asta o poate avea doar un antrenor experimentat. Ca Dan Petrescu, au fost egalați la 2-2, au știut să sufere și au terminat 2-2. Nu s-au dus peste Sepsi ca să fie prinși pe contraatac. La fel a procedat și Napoli la FCU Craiova. Care a știut să strângă din dinți, a făcut un altfel de fotbal decât ne-a obișnuit. Scopul e machiavelic, dar când ne uităm la clasament vedem că sunt două echipe care zâmbesc și astea sunt FCU Craiova și CFR Cluj, chiar dacă a luat un singur punct”, a punctat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CFR Cluj s-a apropiat la un singur punct de liderul Farul, cu o etapă rămasă de disputat din sezonul regular. Cum stau FCSB, Rapid și Universitatea Craiova

După rezultatele din etapa a 29-a din sezonul regular, Farul rămâne pe primul loc cu 61 de puncte, iar CFR Cluj s-a apropiat la un singur punct distanță. FCSB are 54 de puncte, Rapid are 52, iar Universitatea Craiova încheie runda cu 51. În ultima etapă din sezonul regular, Farul va primi vizita celor de la Rapid, CFR Cluj are derby cu “U”, FCSB joacă pe propriul teren cu Sepsi, iar la Universitatea Craiova vine UTA.

