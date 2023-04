De ce își pune Bianca Drăgușanu foi de dafin în pantofi și portofel: “De fiecare dată fac așa”

Bianca Drăgușanu a devenit celebră în România în urmă cu ani buni, după ce a participat la o emisiune tv. Acum, vedeta se poate declara o persoană cât se poate de împlinită din toate punctele de vedere, iar asta o confirmă chiar ea.

Bianca Drăgușanu își pune foi de dafin în pantofi și în portofel

Mai mult de atât, diva mai are și un atelier de rochii de mireasă, dar și numeroase contracte de imagine care îi aduc sume consistente în conturi.

Dincolo de toate astea însă, Bianca Drăgușanu mai are și o latură puțin știută. Vedeta a dezvăluit într-un interviu acordat pentru ciao.ro că nu crede în superstiții, dar are anumite lucruri după care se ghidează din punct de vedere energetic.

Pentru Bianca Drăgușanu, foaia de dafin este extrem de importantă. Vedeta o ține în portofel, dar și în fiecare pantofi. De asemenea, ea se bazează și pe scorțișoară. În opinia ei, acestea atrag abundentă precum un magnet, lucru pe care oricine și-l dorește de altfel.

”Superstiții nu prea am, în schimb am chestii după care mă ghidez energetic pentru a-mi merge mai bine. Nu știu dacă să le zic superstiții. Am eu astea ale mele cum are și Mantea cu tămâia, eu le am pe ale mele cu foaia de dafin.

Am în portofel și în fiecare pantof. Mai am cu scorțișoara și mai am asta cu data de 1, de fiecare dată fac așa un fel de mantră în care pe data de 1 pun niște scorțișoară la intrarea în casă și îmi doresc eu mie numai bine, abundență și magnet de abundență”, a mărturisit vedeta, pentru .

Marea obsesie a vedetei

Ce alte lucruri nu am știut până acum despre Bianca Drăgușanu? Vedeta are și . Aceasta este obsedată de pantofi și recunoaște că are în dressing sute de perechi.

Mai mult de atât, ea își cumpără pantofi în fiecare săptămână. Totuși, compensează cu faptul că vedeta nu are niciun viciu. Drept urmare, nu îi pare rău deloc pentru sumele pe care le cheltuie pentru o singură pereche.

Pentru că vedeta poartă numărul 41 jumate însă, prețurile ajung să fie destul de mari. Pentru o pereche de pantofi, Bianca Drăgușanu plătește chiar și 1.500 de euro. De asemenea, aceasta își cumpără uneori și perechi asemănătoare.