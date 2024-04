De ce Marius Șumudică nu a mai venit la Fanatik SuperLiga. Horia Ivanovici a dat toate detaliile

Liber de contract după despărțirea de Gaziantep, Marius Șumudică urma să își facă debutul la antrenorul n-a mai ajuns la emisiune, iar Horia Ivanovici a explicat ce s-a întâmplat.

De ce n-a venit Marius Șumudică la Fanatik SuperLiga. Horia Ivanovici a dezvăluit misterul

Marius Șumudică e unul dintre cei mai curtați antrenori români. Rămas fără angajament după ce a plecat în martie de la Gaziantep, tehnicianul în vârstă de 53 de ani a fost După haosul de la Rapid, Șumudică e în pole position să îi ia locul lui Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

„Nu e Șumudică. Ca să știți, că l-am tot anunțat constant și lumea îl așteaptă. Nu e Șumudică și vă și spun de ce nu e Șumudică. Am vorbit cu el azi dimineață și am convenit cu el că nu e momentul.

El e în cărți în momentul de față pentru Rapid și are o șansă foarte mare. În momentul de față are alte obiective pentru ziua de azi și am convenit că nu e momentul să vină, dar vă spun 100%, dacă Șumudică va fi instalat azi sau dacă va bate palma, nu știm încă, vă garantez că prima în emisiune în exclusivitate, imediat după ce semnază va fi aici, la Fanatik.

ADVERTISEMENT

Că va fi mâine, că va fi joi, primele reacții le veți vedea în exclusivitate la Fanatik, dacă va fi instalat antrenorului Rapidului”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Atac cibernetic la Fanatik SuperLiga

Horia Ivanovici s-a repoziționat însă Rapid, iar ediția de marți, 16 aprilie, a FANATIK SUPERLIGA a avut alți invitați de marcă: Nicolae Dică, Robert Niță și Remus Răureanu. Totul, în ciuda unui atac cibernetic.

ADVERTISEMENT

„Nu e Șumudică. I-am rugat pe băieți să vină mai devreme. Telefoane la 08:00. ‘Dică, pune-te pe mașină, vino mai repede!’. Plus că am mai pățit una. Ne-au atacat cibernetic niște băieți. Rușii probabil.

Nu am putut să dăm drumul la emisiune și ne-au cerut răscumpărare să recuperăm fișerele. Nu ne-au spus suma, dar am reușit să dăm drumul la emisiune. D-aia am întârziat vreo 20 de minute. Deci Fanatik a fost atac și cibernetic. Asta e ultima pe ziua de azi.

ADVERTISEMENT

Dar ce pot să vă spun e că o să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în Giulești minut cu minut. Azi pentru că e o zi foarte importantă, cel puțin cât e emisiunea, apoi la 13:30 are și Robert ‘Suflet de Rapidist’, la 15:00 intră ‘Spotlight’ cu Alin Grigore, deci până la 15:30 o să fim în direct cu emisiuni.

Până atunci sigur se va lua o decizie și veți fi primi, voi, cei de la Fanatik, privitorii noștri dragi, sutele de mii de oameni se uită la noi, care vor știi fiecare mișcare, fiecare secret, fiecare mutare tactică, care va fi la Rapid”, a adăugat Horia Ivanovici.