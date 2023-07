De ce niciun avion nu zboară în linie dreaptă. Detaliul pe care companiile aeriene nu ți-l vor spune vreodată

A pilota un avion nu este ușor și cu siguranță îți trebuie mult curaj. Această meserie nu este pentru oricine, deoarece, pe lângă cunoștințele în aviație și în domeniile de care se leagă, presupune multă concentrare, pentru a respecta pașii zborului. Tu știi că niciun avion nu zboară în linie dreaptă? Iată în rândurile următoare motivul.

Motivul din care avioanele nu zboară în linie dreaptă. Ce tehnică respectă piloții

. De exemplu, pe ruta New York-Singapore se respectă un traseu care ajunge aproape de Polul Nord înainte de a coborî spre partea sudică. Pare că pilotul înconjoară, în loc să o ia pe calea cea mai scurtă.

Dimpotrivă, avionul zboară din New York până în Singapore pe ruta cea mai scurtă, ajungând aproape de Polul Nord și apoi lăsându-se către Sud. De asemenea, nu uitați că Pământul nu este plat, ci rotund. Cea mai scurtă distanță dintre cele două puncte de pe Glob este, astfel, o linie curbă.

Totodată, alegând rutele scurte, avioanele nu consumă foarte mult combustibil. Nu au încotro în prezent, după ce Rusia a interzis avioanelor din Occident să mai survoleze deasupra teritoriului său. Astfel, zborurile din SUA și din Europa, către Asia, trebuie să aleagă distanțele mai lungi, care presupun consumul de combustibil.

”Chiar dacă noi privim hărțile bidimensionale, am învățat că Pământul este un sferoid aplatizat; turtit la poli și bombat la ecuator. În aceste condiții, cel mai scurt traseu între 2 puncte nu este o linie dreaptă, ci un fragment dintr-un cerc foarte mare.

Ex. Cel mai scurt zbor între Paris și Vancouver este pe deasupra Groenlandei, chiar dacă cele 2 orașe se află aparent pe aceeași paralelă. Aviația s-a dezvoltat și a crescut considerabil de la an la an.

Numărul zborurilor a crescut și el foarte mult, ajungând la sute de mii de zboruri zilnice. La început, avioanele se ghidau după formele de relief (râuri, văi, munți etc.) și după căile de transport de la sol (șosele, căi ferate etc.). Apoi au apărut semnalele radio și o întreagă rețea de autostrăzi aeriene a fost dezvoltată și organizată într-un mod eficient”, potrivit

Condițiile meteo influențează zborul

De asemenea, . În mod cert vor ocoli o zonă unde sunt fenomene meteo extreme și au grijă să evite curenții puternici din atmosferă, produși de viteza de rotație a Pământului.

Totodată, piloții încearcă să aleagă și o altă rută dacă va descoperi că cea luată în calcul are în program exerciții militare. Așadar, zborul în linie dreaptă poate fi de cele mai multe ori mai lung, mai periculos și mai consumator de combustibil.