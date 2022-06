Doinița Oancea a spus de ce a refuzat să filmeze scene de amor: „Mulțumesc regizorilor!”

Doinița Oancea a oferit un interviu sincer în care a vorbit despre modul în care se filmează scenele fierbinți din producțiile cinematografice. Actrița a explicat de ce nu a acceptat niciodată să apară într-o astfel de ipostază și a dezvăluit dacă a avut sau nu o relație cu vreun coleg de platou.

Doinița Oancea a dezvăluit adevărul din spatele camerelor de filmat? De ce nu a jucat niciodată scene fierbinți?

Doinița Oancea a precizat că săruturile din filme și seriale nu sunt nici pe departe reale. Totodată, Minodora din Inimă de țigan a mărturisit că nu ar fi acceptat să joace scene de amor pentru că este pudică.

ADVERTISEMENT

„Actorii nu se pupă for real. E păcăleală! Mulțumesc regizorilor și producătorilor cu care am lucrat că nu am avut scene. Sunt un pic mai pudică de fel.

Și probabil că da, le-aș fi refuzat. Dar dacă găsesc o motivație foarte puternică în ce se întâmplă acolo cu personajul respectiv, cred că până la urmă, și acolo e tot păcăleală oricum!”, a mărturisit Doinița Oancea.

ADVERTISEMENT

A avut Doinița Oancea o relație cu un coleg de platou? Ce spune despre legătura dintre ea și Augustin Viziru

Doinița Oancea a declarat că, din punctul său de vedere, e imposibil ca doi actori să se îndrăgostească pe platoul de filmare și asta pentru că nimic din ce se întâmplă acolo nu este real.

„Lucrurile sunt foarte diferite, adică tu trebuie să dai naștere unui personaj. Colegul tău dă și el naștere unui personaj.

ADVERTISEMENT

Tu interacționezi cu personajul, nu interacționezi tu, interacționează personajul tău. Te-ai îndrăgosti, sau ți-ar plăcea ceva ce nu-i real”, a spus Doinița Oancea,

Totodată, actrița din Inimă de Țigan a mărturisit că de-a lungul carierei sale și-a făcut prieteni buni, de pildă Augustin Viziru, de care este destul de apropiată, dar că niciodată nu i-a căzut cu tronc un coleg de breaslă.

ADVERTISEMENT

„Acum dacă te întrebi: ‘Băi, ai ieșit cu vreun coleg la bere și ați stat să vă cunoașteți?’. Nu, adică ne-am împrietenit.

ADVERTISEMENT

Vezi Viziru, suntem prieteni-prieteni, dar despre altceva nu e vorba!”, a declarat Doinița Oancea.

Cum privește Doinița Oancea iubirea? „Înțelegi odată cu vârsta”

De asemenea, Doinița Oancea a mărturisit că mereu și-a dorit ca bărbatul de lângă ea să aibă „acel ceva”, iar . De asemenea, actrița este de părere că oamenii înțeleg ce înseamnă iubirea adevărată odată cu înaintarea în vârstă.

„Tot timpul am mai căutat un ceva. Adică nu am făcut așa: ‘Hai, pleacă tu, că eu caut!’. Am așteptat un ceva în relație, dar nu am știut niciodată să spun ce e acel ceva. Cred că poți să iubești cu adevărat după o vârstă, până atunci nu e iubire, e o altfel de iubire.

Cred că înțelegi ce înseamnă iubirea odată cu creșterea în vârstă!”, a încheiat Doinița Oancea.