De ce nu a venit Lupescu la FC Dinamo și a ales CS? „Asta a fost discuția” Ce-și reproșează Nicolescu

Ionuț Lupescu a surprins după ce a ales să se ocupe de destinele academiei lui CS Dinamo. despre negocierile pe care FC Dinamo le-a purtat cu „Kaizerul”.

Ionuț Lupescu a negociat și cu FC Dinamo: „Am avut niște discuții preliminare”

că nu regretă faptul că Ionuț Lupescu a ajuns în curtea Clubului Sportiv: „Am spus-o de atunci că e de foarte bun augur. Eu nu cred că Ionuț Lupescu a venit pentru bani la CS Dinamo sincer. A venit să reformeze”.

Administratorul special al „câinilor” a dezvăluit însă că noul acționariat a fost în contact cu Lupescu: „Pentru că discuția inițială cu Ionuț Popa a fost ca academia comună să fie sub tutela CS-ului. Din dinamica discuțiilor nu am putut să îmi dau seama. Adică s-a întâmplat destul de repede. Noi am avut niște discuții preliminare și nu știu ce să vă spun”.

Din aceste motive, Nicolescu regretă că nu a prioritizat aceste negocieri: „Sunt atât de multe lucruri de rezolvat în toată această organizare a clubului în această perioadă, încât probabil am greșit și n-am prioritizat discuții mai multe cu Ionuț Lupescu. Probabil a discutat foarte pe repede-înainte cu CS și a luat această decizie”.

Ionuț Lupescu, deturnat de CS Dinamo. Ce își reproșează Andrei Nicolescu: „Nu am avut mult mai multă atenție”

Oficialul lui Dinamo a dezvăluit cine l-a abordat pe noul șef al academiei din Ștefan cel Mare: „Să știți că eu am picat în capcana asta să vorbesc despre discuția pe care Eugen Voicu a avut-o cu domnul Lupescu. Toată lumea a spus după-aia că am vorbit ca să mai liniștesc apele. Nu vreau să intru în capcana asta”.

Nicolescu a fost sincer și a explicat care e singurul reproș pe care și-l face: „Noi chiar ne-am dorit să avem un dialog, să împărtășim opinii, să vedem dacă avem noi niște viziuni prea… nu știu, dar n-am apucat să discutăm foarte concret. Poate îmi reproșez faptul că nu am avut mult mai multă atenție și să facem discuția asta mult mai rapidă”.

Cu toate acestea, se bucură că Ionuț Lupescu a revenit în familia „alb-roșie”: „Asta vă spun, mie nu îmi pare rău de venirea lui, pentru că mie mi se pare că Ionuț Lupescu are capacitatea de a reforma oriunde e prezent.

Faptul că e la CS Dinamo, cu atât mai mult. Deci n-are cum să îmi pară rău că a venit în fotbalul românesc”, a concluzionat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

