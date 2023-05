De ce nu a vrut Dinu Maxer să se însoare cu Deea. Cum a fost convins, de fapt, să meargă la starea civilă

Dinu Maxer a dezvăluit că, în primă fază, nu a vrut să se însoare cu Deea Maxer. Cei doi au avut o relație de 18 ani și au fost căsătoriți timp de 14. Cu aproximativ două luni în urmă, cei doi au divorțat oficial.

Motivul pentru care Dinu Maxer nu a vrut să se însoare cu Deea. Cum a fost convins să facă marele pas

În urmă cu aproape două luni, , după aproape 15 ani de căsnicie și 18 de relație. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Deea era doar o adolescentă. De atunci a început povestea lor de dragoste.

În timp ce Deea și-a refăcut deja viața și , Dinu Maxer încă nu are o relație stabilă, însă a încercat deja să fie cu cineva. Cântărețul spune că, de fapt, nu a vrut să se căsătorească niciodată.

Dinu a spus că, dacă ar fi să dea timpul înapoi, ar alege să se căsătorească cu mama copiilor săi. Căsnicia lor a fost una frumoasă, așa că nu regretă nimic. Cu toate acestea, nu știe dacă va mai face marele pas în viitor. În același timp, nici nu exclude posibilitatea de a ajunge din nou în fața altarului.

“Eu nu am vrut să spun DA niciodată, am fost convins, nu păcălit, convins de Deea și trebuie să recunosc că a fost o căsătorie superbă, aș mai zice încă o dată da.

Pentru viitor în schimb nu știu dacă pot să-ți răspund la această întrebare, în principiul 95% nu (n.r. să se căsătorească din nou), dar există acea surpriză pe care ți-o dă viața și e bine să nu spui niciodată nu”, a povestit Dinu Maxer pentru .

Dinu Maxer își amintește despre relația cu Nicoleta Luciu

Înainte de a începe relația cu Deea, Dinu Maxer a fost împreună cu Nicoleta Luciu, la începutul anilor 2000. Divorțul i-a adus aminte de fosta relație, chiar dacă el și fosta Miss România nu au fost căsătoriți.

Relația lor a fost una destul de mediatizată la vremea respectivă, la fel și despărțirea. Și divorțul de Deea a fost mediatizat, însă cântărețul nu mai simte presiunea de acum mai bine de 18 ani.

“Sunt la a doua experiență de acest gen, fiindcă în anul 2005 exista un ‘divorț’ în ghilimele, că noi n-am fost căsătoriți, între mine și Nicoleta Luciu, care a fost extrem de mediatizat și iată-mă la a doua experiență de acest gen.

Trebuie să recunosc că nu am crezut că n-o s-o mai trăiesc vreodată, dar iată-mă având în vedere că se întâmplă, sunt antrenat, deci nu simt presiunea”, a mai declarat Dinu Maxer pentru sursa menționată.