De ce nu este bine să speli haine duminică. Ce spune, de fapt, tradiția

Spălarea hainelor este interzisă în anumite zile din calendar, conform dogmelor religioase și tradițiilor răspândite din moși strămoși. Duminica și în sărbătorile ce au ca simbol crucea roșie în față nu ar trebui să facem acest lucru, deoarece am săvârși un păcat. Ce spun preoții?

Este sau nu păcat să speli haine duminica?

De-a lungul timpului, s-a răspândit ideea că , de aceea am săvârși un mare păcat dacă: am spăla haine, am coase, am frământa pâine sau am face treburi agricole.

Consecințele ar putea fi unele neplăcute, conform tradițiilor. Nu ți-ar merge bine mai deloc, în orice ai face, necazuri s-ar abate asupra întregii familii și atragi răul în casă. Mai mult, gospodinele care ar coace duminica și în restul zilelor cu cruce roșie ar risca să dea foc locuinței, iar persoanele care vor merge pe câmp nu vor avea parte de roadele muncii lor, așa cum speră.

Preoții spun că duminica și celelalte sărbători mari sunt considerate zile dedicate Lui Dumnezeu, în care ar trebuie să ne rugăm și să mergem la biserică, fiindcă așa este specificat și în cărțile sfinte. Însă, dacă sunt lucruri mărunte, precum spălatul vaselor sau utilizarea aspiratorului, atunci nu am săvârși un păcat.

Explicația preoților despre spălatul hainelor duminica

Duhovnicul Iulian Rață, protopopul de Orhei la Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, spune că este important să nu ne apucăm de făcut treburi dificile în astfel de zile, iar dacă sunt sarcini care chiar nu pot fi amânate, atunci nu ar fi un păcat atât de mare.

”Duminica facem acele lucruri pe care nu le putem face în altă zi. Să te trezeşti de dimineaţă, să mănânci, să speli vasele, este absolut firesc. Dar să-ţi treacă prin cap să scoţi toată vesela pentru că trebuie curăţenie generală în dulap, va fi păcat.

Să dai cu aspiratorul după ce ai mâncat şi au căzut nişte firimituri pe jos, este absolut firesc. Dar să te apuce spălatul şi scuturatul covoarelor este o greşeală. Deci duminica facem doar acele lucruri pe care nu putem sub nicio formă lăsa pentru altă zi”, a declarat părintele Iulian Rață, protopop de Orhei la Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove.

@Jana Ulinici

Dacă în trecutul foarte îndepărtat mulți oameni țineau cont de ea, astăzi mai puțin, mai ales că unele persoane nu știu despre acest lucru. Totuși, este sau nu un păcat și acest fapt?

”În vechime, în ziua de duminică, era interzisă chiar şi baia. Ce trebuie noi să înţelegem clar: ca să faci o baie în vechime, trebuia să aprinzi focul, să aduci lemne ca să aprinzi focul, să scoţi cenuşa, să aduci câteva căldări de apă de afară, să aduci vana în care să faci baie, după ce terminai baia, trebuia toată apa asta scoasă afară. Îţi lua o oră, poate şi mai bine, timp care, de fapt, e al lui Dumnezeu. Şi atunci era considerat timp pierdut aiurea”, a mai explicat preotul menționat.