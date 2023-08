“De ce nu i-ați mai vândut niciun jucător lui Gigi Becali?” Iftime, răspuns rapid

FC Botoșani este una dintre echipele care, în trecut, avea mereu câțiva jucători pe placul lui Gigi Becali. Însă, de peste un sezon, finanțatorului de la FCSB. Motivul este că patronul formației moldovenești are o criză fotbalistică la echipă.

Motivul pentru care Iftime nu i-a mai vândut niciun jucător lui Becali

La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici l-a întrebat pe Valeriu Iftime despre motivul pentru care acesta nu i-a mai vândut niciun jucător lui Gigi Becali. Patronul de la FC Botoșani nu a stat deloc pe gânduri și a răspuns rapid.

Motivul este alcătuit din mai mulți factori. Principalul este criza fotbalistică și anume că echipa nu are evoluții foarte bune în teren, ceea ce face și ca jucătorii să nu se remarce. în urmă cu două sezoane de la Botoșani.

“Păi dacă nu joc fotbal de ani de zile, cum să vând. Mă întreabă lume de ce am schimbat doi antrenori între timp. Pentru că nu pot vinde și nu producem fotbaliști. Produci fotbal, produci fotbaliști. Asta am făcut 3-4 ani cu Marius Croitoru.

Fotbaliștii dacă nu îi am, îi găsesc, îi căutăm. Numai că este o muncă nebună să îi iei, să îi acomodezi într-o echipă ca Botoșani. Să devină expresivi, importanți și să își înțeleagă rolul. După aia să poată să plece la altă echipă.

Doi ani de zile nu am putut asta, de când a plecat Marius atunci, nu am mai reușit. De aceea l-am și adus din nou la Botoșani, dar nu are licență, e complicat și el e rănit din toate părțile.

Așa că am zis că vreau un antrenor cu licență PRO, ambițios, drăcos care să țină vestiarul în priză. Mai întâi trebuie să urecheze fundașii centrali. Nu e posibil ca Junior Pius care are un CV interesant să facă atâtea greșeli.” , a declarat Valeriu Iftime.

Ce transferuri vrea să facă Iftime la Botoșani

Valeriu Iftime vrea să mai facă un transfer vara aceasta. Patronul de la FC Botoșani este în căutarea unui atacant după plecarea lui Mihai Roman. Cel mai probabil, Iftime va aduce un jucător străin din Belgia sau Franța.

“Îmi mai trebuie un atacant acum. A plecat de la mine Mihai Roman și îmi trebuie un atacant central acolo. Am pe listă niște străini, din Belgia și Franța. Tot niște jucători care au evoluat în liga a doua sau a treia, dar să văd. Încă suntem în căutări și nu am pe cineva pe listă acum.”, a mai spus patronul de la Botoșani, la FANATIK SUPERLIGA.

