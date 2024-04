Astăzi, 5 aprilie 2024, legenda “roș-albaștrilor” a împlinit 60 de ani. Cu această ocazie, Gheorghe Mustață i-a urat , la FANATIK SUPERLIGA, și a explicat care este motivul pentru care nu îl va suna personal.

De ce nu-l sună Gheorghe Mustață pe Marius Lăcătuș să-i ureze la mulți ani! „A calificat FCSB în Champions League"

Gheorghe Mustață nu îl va suna pe Marius Lăcătuș pentru a-i nu crea divergențe cu CSA Steaua. Liderul galeriei lui FCSB este de părere că “Fiara” este o legendă și pentru formația lui Gigi Becali, motivul fiind dat de performanțele pe care le-a avut cu echipa din poziția de antrenor. Atunci când a calificat FCSB-ul în grupele Champions League, în sezonul 2007-2008.

“Aș vrea să îi transmit și eu lui Marius Lăcătuș un la mulți ani! Să fie sănătos și să aibă parte numai de lucruri frumoase în viață! La mulți ani și fetiței mele, care e născută în aceeași zi cu Marius Lăcătuș.

Nu cred că îl sun, poate îi fac rău în partea cealaltă (n.r. la Steaua). Am transmis aici, am pus și pe pagina noastră de Facebook (n.r. a galeriei). Marius e o legendă pentru noi.

Păcat că are o altă opinie, dar cred că o are așa de… V-a spus Bănel Nicoliță ce echipă a antrenat domnul Marius Lăcătuș, ce continuitate a avut. A fost la echipa aceea pe care domnul Marius Lăcătuș a calificat-o în Champions League după ce a eliminat Galatasaray, jucând cu Arsenal, cu echipe mari.

Cred că acea echipă e cea din Liga 1, nu a retrogradat, nu s-a dus nicăieri. Este părerea dânsului și o respectăm. Îi urez încă o dată la mulți ani și să fie sănătos!”, a spus Gheorghe Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață, a mai sărbătorit o legendă a celor de la CSA Steaua

Chiar dacă există un conflict mare între FCSB și CSA Steaua, Gheorghe Mustață i-a urat , care a împlinit în urmă cu câteva zile 65 de ani. Liderul galeriei “roș-albastre” susține că cearta dintre Gigi Becali și clubul armatei a dus și la dușmănia dintre cele două galerii.

“Evident că i-am urat și domnului Helmut Duckadam, nu putea să scape fără un la mulți ani de la noi. Așa facem cu toate fostele glorii. Una e una și alta e alta.

Noi îi respectăm pentru tot ce au făcut. Faptul că unii spun că nu e asta Steaua… e foarte multă ură. A devenit așa din cauza unor neînțelegeri la un alt nivel.

Toată această dușmănie a lor a făcut ca și suporterii să se dușmănească între ei. Dacă eram ambele galerii unite, era mai greu cu noi și asta o știu și galeriile de la Rapid și așa mai departe”, a mai spus liderul galeriei de la FCSB.

Revin fanii CSA Steaua la FCSB?

Robert Niță l-a întrebat pe Gheorghe Mustață dacă acesta crede că vor reveni suporteri ai CSA în cazul în care FCSB ia titlul, iar Steaua nu schimbă nimic și rămâne fără drept de promovare.

“Spre noi nu vor mai veni. Trebuie să ne uităm în jurul nostru și în jurul lor. Cred că ați văzut că nu există meci, etapă, adunare la ei în care să nu strige ceva despre Gigi Becali.

Și vă puteți da seama cu toții că ura lor cea mai mare este pe Gigi. Nu e treaba mea ce fac ei. Ce am promis am făcut. Am zis că jucăm pe Ghencea, am jucat pe Ghencea”, a declarat Gheorghe Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.

