De ce nu mai apare Neti Sandu la Horoscopul de la Pro TV. Fanii vedetei au fost informați

S-a aflat de ce nu mai apare Neti Sandu la Pro TV pentru a prezenta horoscopul, așa cum i-a obișnuit pe telespectatori. Prezentatoarea a lămurit misterul.

De ce nu mai apare Neti Sandu la Pro TV

nu a mai apărut de câteva zile pe micile ecrane, iar fanii se întreabă ce s-a întâmplat cu astrologul.

Internauții au întrebat-o pe vedetă de ce nu mai apare dimineața pentru a prezenta horoscopul de la Pro TV, iar aceasta a răspuns imediat.

Prezentatoarea și-a luat concediu, după cum a menționat pe Instagram, acesta fiind motivul pentru care rubrica ei a dispărut de pe post.

În urmă cu două zile, Neti Sandu a postat o fotografie pe pagina de Instagram. Cu această ocazie, vedeta le-a urat tuturor o primăvară frumoasă.

“Primăvară superbă! De ce nu vă mai vedem dimineața? Ne lipsește horoscopul.”, a scris unul dintre fanii astrologului în secțiunea de comentarii.

“Sunt în concediu.”, a fost răspunsul dat de Neti Sandu.

Cum a ajuns Neti Sandu la Pro TV

În urmă cu câteva luni, Neti Sandu a vorbit despre . Înainte de a prezenta horoscopul la știrile matinale, vedeta era moderatoare la o emisiune de la Pro FM.

Cel care a chemat-o la probe a fost Florin Călinescu, în 1995, iar de atunci a apărut constant la știrile de dimineață, unde prezintă horoscopul.

“La Pro TV am ajuns pentru că întâi am fost la Pro FM. Un an, la emisiunea ‘Prieteni Pro FM, Salut!’, împreună cu George Mihăiţă, şi făceam horoscopul vedetelor.

Florin Călinescu a venit o dată la emisiune şi a văzut că am o astrogramă în faţă şi vorbesc uitându-mă în ea despre câte o vedetă.

Când a început matinalul la Pro TV, în ’95, m-au sunat înainte şi mi-au spus că domnul Florin Călinescu mă cheamă să dau probe. M-am prezentat şi am rămas – aşa am ajuns la Pro TV.”, a povestit Neti Sandu pentru .

Înainte de cariera în media, Neti Sandu a lucrat la o bibliotecă, timp de 18 ani.