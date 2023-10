De ce nu vrea Alina Ceușan să se mute în București. Vedeta și-a achiziționat o locuință de vis în Capitală deja

Alina Ceușan este una dintre cele mai apreciate influencerițe din România. Trăiește în Cluj, însă recent și-a achiziționat și o locuință de vis în București. Adevărul este însă că vedeta nu vrea să se mute în Capitală.

De ce nu vrea Alina Ceușan să se mute în București

De asemenea, aceasta a fost implicată în numeroase proiecte de-a lungul timpului.

În ciuda oportunităților din București însă, Alina Ceușan locuiește la Cluj, alături de fiul și de soțul ei. Și momentan nici că vrea să se mute într-un alt oraș din țară, după cum povestește chiar ea.

Într-un interviu acordat recent, vedeta a dezvăluit că nu vrea să se mute în București. Și-a achiziționat apartamentul doar pentru a fi mai aproape de business-urile ei și să îi aibă prin preajmă și pe soțul și fiul ei.

Totodată, ea a recunoscut că avea nevoie de un loc unde să stea. Există drumuri destul de dese la București, tocmai din cauza carierei sale, astfel că această achiziție era una cât se poate de necesară.

„Nu am un astfel de plan în momentul de față, însă vreau să fiu mai aproape de business-urile mele și să pot avea o viață mai liniștită alături de Raul și Rock. Îi vreau mereu aproape și îmi doresc să avem un loc unde să stăm, pentru că oricum de foarte multă vreme deja venim la București pentru lucruri legate de carieră.”, a mărturisit Alina Ceușan pentru .

Vedeta câștigă bani frumoși și din online

Menționăm că cea mai recentă colaborare a vedetei este cu Pro Tv.

Dincolo de salariul pe care îl încasează de la Pro Tv, însă, vedeta are venituri consistente și din online. Chiar ea vorbea la un moment dat despre partea financiară. Deși câștigă destul de bine, veniturile diferă de la o lună la alta.

Totodată, influencerița mai povestea că are și cheltuieli pe măsură. Are angajați și de asemenea, are și de plătit taxe la stat.„Cheltuielile sunt pe măsură atunci când ai business-uri, salariați, produci content la nivelul pe care îl facem noi.”, povestea vedeta la un moment dat .