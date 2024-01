De ce Paștele nu are o dată fixă precum Crăciunul. Cum se calculează, de fapt

În acest an, Paștele la creștini va pica pe data de 5 mai 2024. Această sărbătoare mare marchează Învierea lui Iisus Hristos. De regulă, Paștele este o sărbătoare cu dată variabilă, nu cu dată fixă ca la Crăciun. De aceea, multe persoane se întreabă de ce Paștele nu are o dată fixă precum Nașterea Domnului. Iată cum se calculează!

Paștele nu are dată fixă precum Crăciunul

An de an, În schimb, Crăciunul are o dată fixă, pe data de 25 decembrie, valabilă atât pentru ortodocși, cât și pentru catolici. De ce la Paște nu se întâmplă același lucru?

Majoritatea creștinilor ortodocșilor prăznuiesc Paștele în funcție de calendarul iulian, iar Crăciunul după calculele prezentate în calendarul gregorian. De ceva timp, Biserica Ortodoxă Rusă a decis să meargă după calendarul iulian, așa că sărbătorile religioase, inclusiv Crăciunul, sunt prăznuite cu două săptămâni mai târziu față de calendarul gregorian.

În acest an, Paștele ortodox va fi pe data de 5 mai, iar cel catolic va fi pe 31 martie 2024. Încă din cele mai vechi timpuri, data Paștelui a depins de astronomie, istorie și politică. Dar cum se calculează data exactă a Învierii Domnului?

Se ține cont de Echinocțiul de primăvară

Conform istoricilor, în fiecare an a fost stabilită la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, în 325 e.n. Așadar, Paștele ortodox pică, în fiecare an, în duminica după luna plină a echinocţiului de primăvară.

În plus, dacă duminica respectivă se suprapune cu Paştelor iudeilor, adică a şaptea lună a anului ecleziastic şi prima lună a anului civil în calendarul ebraic, sărbătoarea cu cruce roșie va fi mutată pentru duminica următoare.

Cât de mult se poate schimba data la Paștele ortodox

În fiecare an, data la care Pică Paștele variază aproximativ cu 14-15 zile. Paștele poate pica cel mai devreme pe 4 aprilie și cel mai târziu pe data de 8 ani. În ultimii 20 de ani, această sărbătoare cu cruce roșie a picat de 16 ori în aprilie și de 4 ori în luna mai.

Conform datelor pascale din ultimii 100 de ani, Paștele a picat cel mai devreme în 2010, atunci când Învierea Domnului a fost sărbătorită în noaptea de 3 spre 4 aprilie. Se preconizează că acest lucru se va mai repeta în 2078.

Dacă ar fi să calculăm cum va pica Paștele până în 2042, sărbătoarea va fi prăznuită de patru ori în luna mai și de 16 ori în aprilie. În 2023, Paștele a picat pe 16 aprilie, iar ultima dată când a mai fost așa a fost în 2017. Pe 16 aprilie ar urma să pice abia în 2028.

În plus, în acest an, sărbătoarea Învierii Domnului va pica pe 5 mai, iar acest lucru nu s-a mai întâmplat din 2013. De asemenea, trebuie precizat că paștele catolic și paștele ortodox pică în aceeași zi o dată la 3-4 ani. Următoarea dată când se va întâmpla asta va fi în 2025.