De ce refuză unii medici vaccinarea anti COVID-19! “Nu vor pur și simplu”

FANATIK îți spune de ce refuză unii medici vaccinarea anti COVID-19! Astfel, conform managerului spitalului Colentina, Remus Mihalcea, aproximativ 65% din cele 1.400 de persoane care lucrează în această unitate medicală au spus că sunt de acord să fie vaccinate. Restul de 35% nu ar vrea.

De altfel, chiar Ministerul Sănătății a solicitat angajatilor de la stat, în special medicilor, să transmită cât se poate de clar dacă sunt sau nu de acord cu imunizarea.

Nu toată lumea a răspuns afirmativ. Unii dintre ei au refuzat categoric și au făcut-o fără sa indice vreun motiv anume. De remarcat că vaccinul anti COVID va fi gratuit pentru cadrele medicale, dar imunizarea nu va fi obligatorie.

De ce medicii refuză vaccinarea anti COVID-19!

“Din 1.390 de angajati, 890 au optat pentru vaccinarea anti COVID. Restul fie au avut boala si au anticorpi, fie au refuzat pur si simplu.

Eu sustin vaccinarea tuturor cadrelor medicale expuse in aceasta perioada pericolului de a se infecta. Si nu in ultimul rand sustin vaccinarea anti gripala.

Eu am fost infectat cu coronavirus si am anticorpi, insa daca nu voi mai avea in momentul in care incepe vaccinarea anti COVID in Romania, ma voi vaccina cu siguranta.

Cred ca vaccinarea este bine sa fie facuta de cat mai multe persoane pentru a nu se mai suprasolicita sistemul de sanatate.

Cu cat suntem mai multi cei vaccinati, cu atat infectia cu SARS-CoV-2 nu se va mai raspandi si astfel vom putea ajunge la normalitatea de dinainte de pandemie”, a declarat managerul spitalului Colentina, Remus Mihalcea, pentru Antena 3.

Vă readucem aminte că șeful Executivului, Ludovic Orban susține că nu se pune problema ca in ministere sa se întocmeasca liste cu persoane care ar urma sa primeasca cu prioritate vaccinul anti-COVID-19. Acesta a explicat că se dorește să se vadă deschiderea oamenilor asupra ideii de vaccinare

