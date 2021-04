De ce restricţiile sunt mult mai aspre acum decât în preajma alegerilor: “Situaţia este dramatică, oamenii se tratează acasă”

Situația epidemiologică de astăzi este comparabilă, din punctul de vedere al deceselor cauzate de coronavirus și internărilor la ATI, cu cea de la începutul lunii decembrie, când au avut loc alegerile. Diferența este dată de restricții, astăzi mult mai dure decât cele de atunci.

Evaluarea măsurilor luate de autorități diferă însă între politicieni, cei din opoziție susținând că întreaga strategie a guvernanților este una proastă, în timp ce din tabăra puterii sunt invocate lucruri care arată situația de astăzi ar fi mai gravă decât în decembrie, deci măsurile sunt justificate.

Indiferent de cum sunt intepretate datele comparate între decembrie și martie, populația dă semne de nerăbdare, manifestată prin protestele împotriva restricțiilor din ultimele zile.

Mai puține infectări înregistrate oficial decât în decembrie

Pe 6 decembrie 2020, ziua alegerilor parlamentare, Grupul de Comunicare Strategică raporta 139 de decese asociate Covid-19, în timp ce la ATI erau internate 1.289 de persoane. Pe 31 martie, la trei zile de la noile restricții, GCS a anunțat 129 de decese și 1.412 persoane internate în secțiile de terapie intensivă. În ce privește cazurile noi de infectare, acestea sunt cu circa 2.000 mai puține față de decembrie. În aceste condiții, cum se justifică restricțiile?

Europarlamentarul și medicul Tudor Ciuhodaru susține că restricțiile nu doar că sunt lipsite de noimă, ci și ineficiente. „Care este studiul pe baza căruia s-a decis că dacă închizi magazinele la ora 18.00 scade numărul de infectări?”, se întreabă europarlamentarul PSD.

Acesta crede că autoritățile de la București preferă măsurile represive în detrimentul celor celor care ar putea cu adevărat să stăvilească pandemia. „Cea mai bună cale să nu te îmbolnăvești de coronavirus este să nu intri în contact cu o persoană bolnavă. Cum afli care persoane sunt bolnave? Prin testare”, a declarat Ciuhodaru pentru FANATIK.ro.

De ce testarea e pe bani?

El a menționat o poziție a Comisiei Europene prin care se fac recomandări statelor membre privind strategia de combatere a pandemiei. „Nu se vorbește nicăieri de lockdown, ci de strategia de testare, inclusiv cu teste rapide. Se recomandă și secvențierea a 5-10% din testele pozitive pentru a ști care sunt tulpinile care circulă. Două capitole la care România este aproape zero. De asemenea, CE vorbește despre imunizarea a 70% din populația adultă până în vară.

Cheia este la testările rapide, antigen. În Italia, testele rapide sunt gratuite în farmacii, iar în Germania se dau două teste gratuite pe săptămână fiecărui cetățean. Cea mai sigură metodă să limitezi pandemia este testarea extinsă, regulată și gratuită. La noi măcar un test pe săptămână ar fi trebuit dat gratuit celor care intră în contact cu multe persoane într-o zi de muncă: angajații din supermarketuri, din transportul public etc. Eu am două întrebări pentru guvernanți: de ce testarea e pe bani – 40% din testele PCR în România sunt contra cost – și de ce nu există, la mai bine de un an de la începutul pandemiei, nici măcar un singur loc deschis pentru testare 24 de ore din 24?”, a spus Ciuhodaru.

El acuză că autoritățile de la București nu au făcut aproape nimic pentru a folosi testarea ca mijloc de combatere a extinderii bolii, preferând restricțiile care au o utilitate limitată întrucât carantina s-a dovedit eficientă doar în cazurile în care a fost completă, nu și în cele în care a constat doar restricționarea unor activități, pe criterii arbitrare.

„India are o populație de 1,5 miliarde de locuitori dar controlează epidemia. Să nu-mi spuneți că acolo se respectă normele de igienă și de distanțare, dar au testat foarte mult. Măsurile restrictive și dosarele penale au fost ultimele lucruri care și-au dovedit eficiența. De exemplu, de ce să completez declarație pe proprie răspundere dacă am fost vaccinat?”, a mai spus Ciuhodaru.

„Avem o oboseală generală”

În tabăra puterii, deputatul USR Emanuel Ungureanu crede și el că trebuie mărită capacitatea de testare, însă situația epidemiologică din această perioadă diferă față de cea din decembrie, chiar dacă cifrele par să indice o asemănare.

„Am fost la Spitalul Marius Nasta, iar situația este dramatică. Am văzut oameni tineri internați la secția ATI, iar în momentul de față avem o scădere a vârstei pentru pacienții care sunt internați la Terapie Intensivă, precum și o gravitate crescută a formei bolii”, a declarat Ungureanu pentru FANATIK.ro.

Acesta crede că numărul infectărilor este mai mare decât cel oficial întrucât au început să fie folosite testele antigen, fiind vorba de 1,5 milioane de asemenea teste utilizate în România. Însă cea mai mare problemă, potrivit deputatul USR, este oboseala resimțită de întreaga populație.

„Oamenii se tratează acasă, nu mai anunță că s-au îmbolnăvit, nu mai declară contacții sau chiar refuză testarea. Avem o oboseală generală, oamenii nu mai vor să audă de mască, de spitale și de restricții”, crede Ungureanu care a spus că populația va trebui să mai aibă răbdare două luni pentru a depăși această perioadă dificilă.

În ce privește măsurile luate, deputatul amintește că România stă încă bine față de situația altor state. „Avem cele mai mici restricții din Uniunea Europeană. Nivelul este unul mic și la restricții și la infectări”, a spus deputatul.

Riscul măsurilor luate pe jumătate

O a treia poziție este cea a cercetătorului timișorean Octavian Jurma care a imputat în mai multe rânduri autorităților faptul că au ezitat să ia măsuri dure atunci când situația a impus-o, fără ca restricțiile introduse treptat să-și dovedească eficiența. El a dat exemplul Marii Britanii care a aplicat măsuri dure odată cu proliferarea noii tulpini de coronavirus, fapt ce apoi a dus la scăderea apreciabilă a numărului de cazuri și a făcut posibilă adoptarea unor măsuri de relaxare.

Într-o postare pe Facebook, în care scrie că datele arată că măsura carantinării Timișoarei a început să dea rezultate după cele 14 zile prognozate, Jurma justifică adoptarea unor decizii mai aspre atunci când situația o impune:

„Carantina funcționează. Punct. Funcționează cu atât mai bine cu cât este mai extinsă geografic și respectată mai bine. Dacă ne place sau nu, asta este altă discutie. Doar minciuna se adaptează la ce vrem noi să auzim, adevărul este insensibil la sensibilitățile noastre. Întrebarea este atunci de ce o contestăm?”