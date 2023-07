De ce s-a îmbrăcat Oana Lis în rochie de mireasă. ”La un moment dat am vrut să o vând”

Oana Lis a fost surprinsă într-o rochie albă la un eveniment, despre care a spus că este fosta sa rochie de mireasă. Vedeta i-a făcut o mică ajustare, încât să se potrivească momentului la care a participat. Ce a determinat-o, totuși, să se îmbrace într-o asemenea ținută?

De ce s-a îmbrăcat Oana Lis în fosta rochie de mireasă la un eveniment

Oana Lis a vrut la un moment dat să-și vândă rochia de mireasă, dar cum nu a mai făcut astfel, iată că i-a fost utilă de curând, la un eveniment. A observat că, deși anii au trecut, încă îi mai vine ținuta în care i-a jurat iubire eternă lui Viorel Lis.

Vedeta, care acum este de profesie psiholog, a mărturisit că a încercat să-și reinterpreteze rochia de mireasă din motive financiare. Nu a procedat așa doar cu această rochie din garderoba ei, ci cu mai multe. , așa că le croiește după bunul plac pe cele vechi.

”Asta e una dintre rochiile mele de mireasă. Aveam un voal lung, l-am băgat pe dedesubt și l-am mai tăiat. În ultimul timp, ca să nu mai cheltui bani pe haine, am încercat să reinterpretez ceea ce am.

La un moment dat am vrut să o vând și am zis că eu pot să mă îmbrac cu rochia de mireasă și acum. Încă încap în ea. Așa am făcut cu mai multe rochii. Am încercat să le dau o formă, ca să pot să le port.” , a spus Oana Lis pentru

Oana Lis îl susține financiar și moral pe Viorel Lis

În ultima perioadă, Oana Lis are aproape toată atenția îndreptată către Viorel Lis. Fostul edil al Capitalei, în vârstă de 80 de ani, este grav bolnav. Cu greu se mai poate deplasa, iar în ultimii ani a trecut printr-o serie de operații și chiar printr-un infarct.

încât să-i poată cumpăra toate medicamentele și să-i acopere toate tratamentele lui Viorel Lis. Anul trecut, de pe patul său de acasă, Viorel Lis făcea declarații despre cum se mai simte.

”Bună, Brancu! Îmi pare bine că te-ai gândit la mine! În ultimul timp nu am mai putut și nu am mai vrut să ies cu niciun interviu. E adevărat, lumea se întreabă ce e cu mine, au apărut multe știri că am murit, că nu mai trăiesc, că sunt foarte bolnav, că sunt internat, că sunt la terapie intensivă, dar totuși, Dumnezeu m-a ajutat!

Am trecut prin toate! Am trecut prin multe, multe! Am avut operație de colecist, infarct, adică operație pe inimă, paralizie parțială, picioarele m-au cam lăsat. Acum încerc să îmi revin! (…)”, declara Viorel Lis, în 2022, pentru emisiunea Exclusiv VIP de pe Prima TV.