Oana Lis nici nu visează la concediu. Vedeta abia are bani să-l îngrijească pe Viorel: „Când nu ai bani, nu îți e foame”

Oana Lis nici nu visează la concediu. Vedeta spune că banii pe care îi are abia îi ajung să aibă grijă de Viorel Lis, soțul ei.

Oana Lis nu are planuri de concediu

Oana Lis nu are planuri de concediu dintr-un motiv foarte simplu, nu are bani. Soția fostului edil spune că toți banii pe care îi câștigă se duc pe tratamentele lui Viorel Lis.

ADVERTISEMENT

și soția lui este cea care are grijă de el și din punct de vedere financiar. Oana Lis a dezvăluit că îngrijirea lui Viorel Lis costă foarte mult.

Și chiar dacă se descurcă greu cu banii. Așa că de o vacanță la mare nici nu poate fi vorba.

ADVERTISEMENT

„Nu am planuri pentru vara aceasta, pentru că nu am bani. Când nu ai bani, nu îți e foame. Adică nu am bani, cu banii pe care îi am și îi produc, am grijă de Viorel.

Costă foarte mult să ai grijă de un om cu probleme speciale, acasă și atunci nu îmi mai ajung banii pentru mine, dar eu sunt genul care mă mulțumesc și cu puțin”, a spus vedeta la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

Oana Lis este fericită să fie și acasă

Oana Lis este fericită cu viața ei așa cum este, chiar și cu bani puțini. Ar fi complicat să plece cu Viorel Lis la mare în starea sa de sănătate, pe lângă faptul că nu sunt bani.

Oana Lis a mai spus și că nu este legată de lucrurile materiale, așa că este fericită să stea și acasă în această vară.

„Anul ăsta nu o să am niciun concediu. Nu o să plec la mare. Este foarte complicat cu Viorel, dar nu sunt în depresie, sunt fericită că sunt acasă.

ADVERTISEMENT

Eu nu sunt legată de lucrurile materiale, am nevoie de ele pentru un confort, dar la fel de bine pot să stau și fără ele”, a mai adăugat ea.