De ce s-au certat Smiley și CRBL: “Am folosit și niște cuvinte urâte”

Smiley și CRBL au avut o ceartă foarte mare cu ani în urmă, atunci când erau membri ai trupei Simplu. Cei doi și-au adresat cuvinte urâte și nu au vorbit unul cu altul timp de luni bune.

Motivul pentru care s-au certat Smiley și CRBL. Cei doi au avut tensiuni majore

La începutul anilor 2000, era una dintre cele mai ascultate, iar din formație făceau parte Smiley și CRBL. Cei doi artiști au o relație de prietenie de mulți ani, pe care au păstrat-o chiar și după ce trupa s-a destrămat.

Cu toate că pe scenă se înțelegeau de minune, lucrurile nu au stat la fel mereu și în viața reală. La un moment dat, CRBL a avut un conflict imens cu fostul său coleg de scenă.

După ce membrii trupei au început să aibă succes în țară și în străinătate cu melodiile lor, au început să apară și tensiunile. Deși era bun la dans, CRBL a început să ia și lecții de canto și să evolueze și la această parte.

Atunci când Smiley a avut parte de un incident și și-a rupt mâna, a existat o discuție tensionată în legătură cu acest subiect. CRBL s-a certat cu artistul, dar și cu mama lui.

“Am fost rebel și-am vrut să gust din fiecare bucățică în parte. (…) Undeva are niște ingrediente ascunse, că d-aia există un singur Marius Moga. Inițial, pentru mine a fost dansul, apoi a trebuit să evoluez, să învăț să cânt lângă Smiley.

Mult timp am fost complexat că nu știu, că nu pot, târziu am luat primele lecții de canto, datorită și din cauza lui Smiley, că râdea de mine pe scenă! Am făcut pasul către canto pentru a-mi educa urechea.

Cu Smiley am stat certați câteva luni. Și-a rupt mâna la un moment dat domnul Smiley, aveam niște concerte contractate. I-am zis să stea doar pe scenă, am vorbit și cu mama lui, am avut un clinci, am stat nevorbiți câteva luni.

Mi-am cerut scuze ulterior, eram mai recalcitrant, am folosit si niște cuvinte urâte, apoi s-a așezat totul. Și cu Smiley, si cu părintii lui.”, a declarat CRBL anul trecut, notează .

Cât timp au rămas certați CRBL și Smiley

În perioada în care erau certați, Smiley și CRBL nici măcar nu se mai salutau. Actualul soț al Ginei Pistol a căzut și și-a rupt mâna în timp ce era cu rolele alături de Marius Moga.

La momentul respectiv, mama lui Smiley i-a acuzat pe Moga și pe CRBL că vor să profite de fiul ei. Timp de trei luni, cei doi artiști nu și-au mai vorbit deloc.

“Mama lui Smiley mi-a zis că «E băiatul meu, îl folosiți ca să faceți bani!». M-am certat cu doamna Maria. Da, pai de-acolo a început cearta cu Smiley.

Și eu tâmpit, în loc să o las pe femeie să își spună oful… Moga și cu Smiley, doi roleri sportivi, s-au dus să se dea pe rampă”, a povestit CRBL în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Formația Simplu a fost înființată în anul 2000, iar de-a lungul celor 11 ani de existență a lansat numeroase hituri. Printre acestea se numără “Oficial îmi merge bine”, “O secundă” și “Zece”. Ultimul album a fost lansat în 2011, atunci când trupa s-a destrămat, iar fiecare membru și-a început cariera solo.

Mulți fani ascultă melodiile trupei și în ziua de astăzi și speră la o revenire a acesteia. Din păcate, CRBL a spus, acum ceva timp, că .