De ce și-a mutat Anca Serea fiica de la școala privată la una de stat: “E mai sensibilă”

Anul acesta, copiii se întorc din nou în bănci, după o lungă absență cauzată de pandemia de coronavirus. Trecerea de la școală online la cursurile fizice nu prea o cântă pe Anca Serea și asta pentru că se teme pentru sănătatea copiilor ei.

Vedeta Prima TV a început, după cum chiar ea însăși ne-a spus, o imuniziare cu fructe și legume, astfel încât copiii să fie mai rezistenți și să nu se infecteze cu noul coronavirus.

ADVERTISEMENT

Anca Serea și-a pregătit copiii pentru noul an școlar

În urmă cu două săptămâni, vedeta prima TV a mers să cumpere, împreună cu cei mici, rechizite și uniforme și asta pentru că, într-o familie numeroasă, cum este cea a Ancăi Serea, organizarea din timp este foarte importantă.

Cu toate că încă își mai doreau vacanță, Sarah, Noah și Ava vor păși de luni, 13 septembrie, în noul an școlar, în timp ce David, fiul cel mare, a plecat în Olanda, acolo unde a fost admis la facultate.

ADVERTISEMENT

Școala la privat sau la stat? Ce preferă Anca Serea pentru copiii ei

Părerile sunt împărțite în rândul părinților în ceea ce privește învățământul la stat sau la privat. Dacă unii părinți preferă să plătească mai mult, susținâd că la școala privată sunt mai în siguranță copiii lor, alții sunt de părere că, în mod clar, pregătirea e mult mai temeinică la o școală de stat.

Anca Serea consideră că există avantaje și dezavantaje, mai ales că fiica ei, Sarah, a fost la o școală privată, iar mai apoi a mutat-o la o școală de stat.

“Sarah a fost la privat. Ea e genul de copil mai sufletist și nu era pe aceeași lungime de undă cu colegii de acolo. Am mutat-o la stat. Din punct de vedere al securității și al comodității mi se pare mai ok o școală privată, însă, dacă ne gândim la costuri, atunci categoric este mai avantajos mersul la o școală de stat“, a declarat Anca Serea pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

și asta pentru că acesta a fost admis la o facultate de prestigiu din Olanda.

David, fiul Ancăi Serea, va studia în Olanda/ Sursă foto: Instagram

Pentru familia Sînă-Serea se anunță un an școlar dificil. Sarah, fiica Ancăi din prima căsătorie cu Filip Poplingher, va susține examenul de admitere la liceu, Noah va intra în clasa a III-a, Ava – în clasa întâi și Moise și Leah – la grădiniță.

ADVERTISEMENT

Anca Serea se declară însă fericită și asta pentru că școala la care învață copiii ei este la două minute de casă, fiind și unul dintre motivele pentru care a vrut să se mute din locuința pe care o avea în Cernica, în Pipera.

Anca Serea, despre prima zi de școală

Vedeta Prima TV ne-a dezvăluit că a fost o elevă silitoare care nu a creat probleme nici profesorilor și nici părinților. Mai mult, până la finalul liceului, în fiecare an, a obținut premii. Am vrut să aflăm dacă își mai amintește cum a fost prima ei zi de școală și am aflat că emoțiile care au încercat-o nu au fost date uitării.

“Îmi amintesc că aveam palmele ude și eram foarte emoționată. Am stat cu mama mea care m-a însoțit la careul școlii. Îmi amintesc cu drag de toți profesorii și de finalul anului școlar. Eu, în vacanță, chiar mă plictiseam și chiar voiam să revin la școală“, ne-a mai spus aceasta.

ADVERTISEMENT

Printre materile căre i-au dat bătăi de cap se află matematica, despre care spune că nu a reușit deloc să se împrietenească.

“Și acum îl visez pe profesorul de matematică”

“Și acum îl visez pe profesorul meu de matematică. Țin minte că mă scotea la tablă și spunea: ‘Domnișoara Serea, poftiți la tablă!’. Era exact ca în filme. Nu reușea să înțeleagă cum de eu știu formulele, dar nu știu să le aplic. În rest, nu am avut nicio problemă la nicio materie. Îmi amintesc cu mare plăcere de acea perioadă. Am avut niște profesori foarte buni“, ne-a mai povestit ea.

Anca Serea își mai dorește un copil

. Vedeta TV are șase copii: doi din căsnicia cu fostul soț, care a murit după ce a pierdut lupta cu o boală necruțătoare – David și Sarah, și trei din căsnicia cu Adi Sînă, fostul component al trupei Akcent – pe Noah, Ava și Moise.

În cadrul unui Q&A de pe contul ei de Instagram, atunci când a fost întrebată dacă își mai dorește un copil, aceasta i-a răspuns afirmativ unui internaut.