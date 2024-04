De la ce a pornit, de fapt, scandalul dintre Bogdan Mocanu și Jador. Adevărul a ieșit la iveală acum: „A sunat-o…”

Bogdan Mocanu a vorbit despre cearta cu Jador și a dezvăluit ce l-a făcut să se îndepărteze de fostul concurent de la Survivor România. Erau ca doi frați, dar ceea ce s-a întâmplat l-a făcut să se îndepărteze total.

De ce s-au certat Jador și Bogdan Mocanu

Jador și Bogdan Mocanu au fost, încă de la Puterea Dragostei, prieteni foarte. Se comportau exact ca niște frați și chiar dacă s-au împăcat și păreau de nedespărțit.

Totuși, inevitabilul s-a produs, din nou, și s-a aflat că cei doi nu-și mai vorbesc. Cu toate acestea, nu au spus ce i-a determinat să ajungă în acest punct, dar Bogdan Mocanu a rupt tăcerea acum.

Se pare că, după ce mama artistului ar fi făcut mai multe sacrificii pentru fostul concurent de la Survivor România All Stars, Jador ar fi avut o atitudine care l-a deranjat pe acesta.

Astfel că, Bogdan Mocanu și Jador nu și-au mai vorbit de atunci. „El de fiecare dată când avea concerte prin zona aceea a Moldovei…odată a sunat-o pe mama să îi spună că venim, că avem concert pe la Iași.

La patru dimineața. S-a trezit mama, i-a împletit aluat și i-a făcut pâine caldă să mănânce el și toată formația la patru dimineața. După ce face o femeie chestia asta, nu ai cum să intri pe live și să vorbești urât de ea, nici în glumă”, a declarat Bogdan Mocanu, citat de

Bogdan Mocanu refuză categoric împăcarea

Pe de altă parte, Bogdan Mocanu a mărturisit ca avea în curând o colaborare cu . „Sunt câteva luni de când nu vorbim. Nu am calculat exact…

Nu ne-am îmăpcat. Nu am mai vorbit de atunci. Am văzut un video pe TikTok cu el, în care spune ca știe că ne vom împăca, că îmi va trece. Nu a încercat să facă nici un pas. Oamenii se schimbă.

Așa cum a spus și el, ce antuaraje am ajuns să am, probabil se referea la Zanni. Pentru că urmează să am o colaborare cu el și din câte știu, ei sunt într-un oarecare conflict. Dar, da, oamenii se schimbă, se numește evoluție”, a completat Mocanu.