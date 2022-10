De la „ciordeală”, pe covorul roșu. Cine este Digudai, actorul din filmul propus de România la Oscaruri și cum a cunoscut-o pe Anca Țurcașiu

Vasile Pavel, cunoscut după numele de Digudai, poreclă pe care sora lui i-a pus-o în copilărie, a ajuns să apară pe covorul roșu într-un oraș din care, în urmă cu 20 ani a fost închis într-un centru de emigranți. Bărbatul, care în trecut a fost bodyguard, joacă în Imaculat, filmul românesc propus pentru Premiile Oscar de anul viitor.

Povestea incredibilă a lui Digudai. Cum a ajuns să joace în filmul Imaculat, propunerea României la Premiile Oscar 2022

Din distribuția peliculei Imaculat, propunerea României la Premiile Oscar 2023, face parte și Vasile Pavel. Cunoscut după porecla sa, Digudai, pe care sora mai mare i-a pus-o în copilărie. Bărbatul nu are studii actoricești și înainte de a juca în filme, a lucrat ca bodyguard.

Totul a plecat de la un simplu tatuaj. I-a scris unui vechi prieten pentru a-și face o programare, iar asta l-a dus la obținerea unui rol în Soldații. Poveste de Ferentari, regizat de Ivana Mladenovic.

„Am un prieten, e artist, pictor, și face și tatuaje. Ne-am întâlnit pe Facebook, i-am zis că vreau să fac un tatuaj, să scriu numele fiicei mele pe antebraț. După vreo două zile, m-a sunat să joc într-un film. El mă știa când aveam 70 de kilograme, pătrățele…”, a povestit Digudai în emisiunea La Măruță, difuzată pe Pro TV.

Coincidență sau nu, premiera filmului a avut loc chiar în San Sebastián, oraș în care în urmă cu 20 de ani a fost închis într-un centru de emigranți. Inițial, Digudai a fost plecat în Franța, iar după expirarea vizei s-a mutat în Spania, de unde a fost extrădat.

„Sincer? La ciordeală, frate. Vrei să te mint?”, a răspuns, dezinvolt, Digudai, în momentul în care a fost întrebat cu ce s-a ocupat în perioada petrecută în afara țării.

De altfel, în 2019, Digudai a fost nominalizat și la , iar de la Uniunea Cineaștilor din România a primit diploma pentru Cea mai bună prestație a unui actor neprofesionist.

Chiar dacă a cunoscut succesul, Digudai consideră că tot meritul îi aparține lui Dumnezeu, care i-a rezervat și lui „un metru pătrat”.

Cum a ajuns Digudai să o cunoască pe Anca Țurcașiu: „E prima femeie pe care am văzut-o dezbrăcată”

Deși îi lipsesc studiile în domeniu, Monica Stan, regizoarea filmului Imaculat, îl consideră pe Digudai un actor de excepție și a susținut că nimeni altcineva nu s-a potrivit mai bine pentru a-l interpreta pe Spartac, unul din personajele principale ale producției.

Numele de Digudai a fost inspirat de un bărbat din satul natal al mamei sale, acesta obișnuia să se implice în scandaluri, iar în copilărie, Vasile Pavel îi semăna.

„Mă băteam cu copiii. Ne băteam pe bani, dacă nu aveam bani, ne băteam pe datorie”, și-a amintit Digudai.

La unul din castingurile la care a mers, Digudai a avut ocazia să o cunoască pe

„Am dat o probă și cu doamna Anca Țurcașiu. N-am luat castingul, am avut foarte mari emoții. Eram ud leoarcă când am dat probă cu ea. E prima femeie pe care am văzut-o dezbrăcată, aveam 10 ani, în Miss Litoral”, a povestit Digudai.