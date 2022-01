De unde a pornit scandalul dintre Florin Vasilică și mama sa. Artistul a făcut primele declarații

Se pare că relația dintre Florin Vasilică și mama sa este una destul de tensionată.

Pe pagina de socializare a artistului a apărut în urmă cu două zile un mesaj extrem de dur la adresa celei care i-a dat viață. Reacțiile nu au întârziat să apară.

Interpretul de muzică populară a ținut să lămurească lucrurile și a povestit ce s-a întâmplat.

De unde a pornit scandalul dintre Florin Vasilică și mama sa

Mulți internauți au fost surprinși când a lui Florin Vasilică. Artistul își ataca mama în termeni extrem de duri.

ADVERTISEMENT

Se știe că cei doi au așa că, cei mai mulți au crezut inițial că artistul a fost cel care a scris totul.

“Deci, nesimțita de maica-mea îmi zice că nu are cheie de la casa mea, casa mea muncită și cumpărată de mine. Păi eu nu am cheie de la casa părinților mei, că a avut ea grijă să nu am … Idioato, nu există pe lumea asta mamă ca tine! Jegoaso!”, a fost mesajul postat.

ADVERTISEMENT

După două zile de la acest incident, interpretul de muzică populară a decis să lămurească lucrurile. Acesta a spus că el nu a scris niciodată așa ceva. Răspunzătoare este persoana care îi administrează pagina de Facebook. Aceasta a fost de față atunci când Florin Vasilică a avut o discuție mai aprinsă cu mama sa.

Artistul a făcut primele declarații

Artistul a ținut ca fanii săi să știe adevărul așa ca a povestit totul.

“Vreau să se înțeleagă foarte clar că nu încerc să mă disculp în vreun fel de nimic pentru că nu am de ce și nu trebuie să dau explicații nimănui, dar fac această postare pentru oamenii de mare calitate care mă urmăresc pe această pagină a mea.

ADVERTISEMENT

În luna decembrie am decis să dau această pagină în administrare unui ‘prieten’ care se ocupă de așa ceva.(…) Postarea care a stârnit atâta vâlvă a fost DOAR pe această pagină, dată în administrare unei alte persoane, deci dacă era de la mine era pe TOATE conturile mele de socializare.

Persoana care mi-a oferit administrarea acestei pagini mi-a spus că știe ce trebuie făcut ca această pagină să crească, că au strategii de marketing și chestii de genul acesta. Dar eu nu am știut că strategia lor constă în vâlvă făcută cu diverse postări.

ADVERTISEMENT

Greșeala a fost că persoana cu pricina era de față la o discuție a mea cu mama mea, în care aceasta m-a întrebat de ce nu are cheie de la casa mea (ceea ce nu e ok deloc, eu neavând cheie de la casa părinților mei, la care sunt proprietar în acte de drept) și tot în aceeași discuție m-am autoinvitat în CASA MEA dorind să trec pe la mama și sora mea de sărbători și am fost refuzat.

Și uite așa, persoana cu pricina, a considerat oportună situația pentru a face vâlvă ca să îmi ‘crească’ pagina. Nu aș fi folosit niciodată termeni ca ‘jegos’, ‘idiot’, ‘nesimțit’ față de o persoană care mă deranjează. Știu termeni mult mai grei de atât dacă sunt enervat. Am schimbat parola de la acest cont. De acum totul e numai de la mine…”,