De unde provine, de fapt, pulpa de porc de la Kaufland pe care retailerul a scos-o la raft pentru Crăciun. E la ofertă și românii s-au îngrămădit să cumpere. Surpriza e una uriașă

În perioada sărbătorilor de iarnă, marile supermarketuri sunt luate cu asalt de românii care caută cea mai bună carne de porc. Cei care trec pragul celor de Kaufland trebuie să știe de unde provine faimoasa pulpă de porc.

Pulpa de porc, ”vedeta” sărbătorilor de iarnă

În ultima vreme, din ce în ce mai multe supermaketuri din România s-au aliniat aceleiași devizii. Și anume, își propun să susțină mai mult ca niciodată producătorii locali.

Astfel, cei de la Kaufland se laudă cu o reușită pe care nu multe magazine au bifat-o, până acum. Mai exact, Kaufland este singurul retailer care comercializează carne de porc 100% românească.

ci și născuți pe meleagurile țării noastre. Astfel, pe lângă sprijinul acordat producătorilor interni, retailerul oferă tuturor posibilitatea de a pune pe masă carne de calitate.

Cei de la Kaufland își aleg cu mare atenție furnizorii de carne dintre fermieri. Retailerul are o colaborare directă cu fermierii și se asigură că aceștia respectă toate normele în vigoare.

Fiindcă în această perioadă este la mare căutare carnea de porc, pulpa este și ea printre vedetele sezonului. Special pentru gospodinele care s-au gândit la rețete cu pulpă de porc, Kaufland a pregătit o reducere de neratat.

Kaufland a pregătit numeroase reduceri pentru clienți

Astfel, în perioada 6 decembrie – 12 decembrie, kilogramul de pulpă de porc 100% românesc costă doar 15.99 lei. Tot din categoria produselor autohtone pentru Crăciun fac parte și cârnații de iarnă. Aceștia pot fi adăugați în coșul de cumpărături cu 21.99 lei per kilograme, reduși cu 21% față de prețul inițial.

Kaufland mai are la promoție și clasicele murături. 600 de grame de conopidă și morcovi murați costă 10.49 lei. Gospodinele care vor să își toace carnea singure, acasă, Kaufland are la ofertă carne din spată și pulpă, la doar 19.99 lei per kilogram.

Tot în magazinele Kaufland, clienții pot găsi și diverse ustensile și aparate de pregătit carnea de porc. De exemplu, în această perioadă, o mașină de tocat electrică costă doar 129 de lei.

de unde își fac cumpărăturile în această perioadă. Înainte de a pune produsele în coș, trebuie verificat termenul de garanție, dar și țara de proveniență.