Dean Smith, soluția de avarie la Leicester. Managerul numit până în vară fusese demis de Norwich în decembrie

Leicester, formația care scria istorie în 2016, devenind una dintre cele mai surprinzătoare campioane din Premier League, a ajuns acum la polul opus, fiind amenințată cu retrogradarea. L-a demis pe , dar fără efecte, și, mai mult, n-a ajuns la un acord cu tehnicienii pe care îi dorea ca înlocuitori. Motiv pentru care a apelat la o măsură disperată.

Refuzată de Jesse Marsch, Leicester a apelat la Dean Smith, fostul manager al lui Aston Villa și Norwich

După ce a renunțat la Brendan Rodgers, managerul care condusese echipa timp de patru ani, Leicester a căutat asiduu un nou tehnician pentru a redresa corabia.

Timp în care, sub comanda lui Adam Sadler și Mike Stowell, a mai înregistrat două eșecuri, cu Aston Villa și Bournemouth. Astfel că este penultima. Însă, este adevărat, la numai două puncte de locurile salvatoare.

Și, după ce căzuse varianta Rafa Benitez, iar Graham Potter a decis să ia o pauză , s-a concentrat pe negocierile cu Jesse Marsch. Antrenor liber de contract după ce a părăsit-o pe Leeds în februarie.

Conducerea clubului considera că stilul americanului se potrivește cu profilul jucătorilor și poate reprezenta soluția salvatoare. Doar că, în momentul în care mai era nevoie doar de semnătură, negocierile s-au sistat.

Marsch a văzut jocul cu Bournemouth, pierdut cu 0-1, și a decis să nu-și mai asume responsabilitatea. Astfel că a fost nevoie de o altă variantă. Și una rapidă.

Iar aceasta a venit după numai 24 de ore și este Dean Smith. Un tehnician care fusese pus pe liber, în decembrie, de Norwich, atunci când a fost clar că Norwich nu mai viza promovarea automată din Championship.

”To be, or not to be” are dublu sens pentru ”Vulpi”

Smith a acceptat rapid noua postură și va conduce primele antrenamente încă de astăzi. Graba este justificată nu doar de situația echipei, ci și de următorul examen. Căci Leicester va juca sâmbătă cu Manchester City.

”To be or not to be” în Premier League este întrebarea la care trebuie să răspundă managerul care a semnat un contract până-n vară. Și sintagma are dublu sens. Căci îl are între asistenți pe Shakespeare.

Nu William, este adevărat, ci pe Craig Shakespeare. Un nume cunoscut la Leicester. Pentru că a fost secundul lui Claudio Ranieri în sezonul 2015-16, când echipa a câștigat titlul. Iar apoi, chiar manager, timp de 4 luni, în 2017.

În staff-ul lui Dean Smith, tehnician care, înaintea lui Norwich, a dus-o pe Aston Villa în finala Cupei Ligii, se află și fost vedetă a lui Chelsea și a naționalei Angliei, John Terry.

”Dacă era o provocare pe care o credeam de netrecut nu veneam. Este o situație dificilă, este adevărat, dar avem 8 săptămâni pentru a salva sezonul. Și cred în noi.

Craig este un secund remarcabil, iar JT este o autoritate ca tehnician defensiv și are o experiență de top în Premier League. Prima noastră sarcină este să recâștigăm încrederea și să insuflăm încredere jucătorilor”, a fost prima declarație a lui Smith.