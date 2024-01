pentru 750.000 de euro și 20% dintr-un viitor transfer al internaționalului georgian. FANATIK a aflat în exclusivitate că mijlocașul asemănat cu Alex Cicâldău nu va putea juca cu Farul Constanța și astfel își amână debutul în „alb-albastru”.

Debut amânat pentru Anzor Mekvabishvili! De ce nu poate juca în Universitatea Craiova – Farul

Universitatea Craiova – Farul Constanța se va juca duminică, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar „alb-albaștrii” sunt cu gândul la cele trei puncte. și este 100% apt pentru confruntarea cu Gică Hagi.

Transferurile Universității Craiova și-au dat întâlnire cu suporterii „alb-albaștrilor” cu două zile înaintea confruntării cu Farul Constanța, iar fanii așteaptă să îi vadă la treabă și pe teren. Denil Maldonado, Pyry Soiri și Anzor Mekvabishvili sunt așteptați să fie jucători importanți în partea a doua a sezonului.

Totuși, Anzor Mekvabishvili nu va putea să debuteze imediat după ce a semnat cu Universitatea Craiova. Din informațiile FANATIK, mijlocașul georgian nu a primit actele necesare pentru a juca în SuperLiga, dat fiind și că a semnat vineri cu gruparea din Bănie, așa că este de așteptat să aibe drept de joc începând cu săptămâna viitoare.

Anzor Mekvabishvili a încheiat și sezonul din Georgia în decembrie, iar mijlocașul trebuie să ajungă la același nivel cu restul lotului pregătit de Ivaylo Petev. Internaționalul georgian este printre cei mai promițători jucători din generația sa și este așteptat să fie o piesă de bază la Universitatea Craiova.

Coleg cu Khvicha Kvaratskhelia la echipa națională a Georgiei, Anzor Mekvabishvili a strâns cinci parte în preliminariile EURO 2024. Acesta se luptă și pentru calificarea la turneul final unde va da de Luxemburg în această primăvară.

Ce a spus Anzor Mekvabishvili după transferul la Universitatea Craiova: „Voi da totul pentru trofee”

Anzor Mekvabishvili a oferit primele declarații în calitate de jucător al Universității Craiova la acțiunea organizată de olteni în Electroputere. Mijlocașul este nerăbdător să joace pe stadionul „Ion Oblemenco” și să simtă pe propia piele susținerea suporterilor din Bănie.

Acesta își dorește să câștige trofee la Universitatea Craiova după ce în anii precedenți a luat campionate cu Dinamo Tbilisi. Anzor Mekvabishvili are încredere că oltenii pot câștiga atât Cupa României Betano, cât și titlul, deși FCSB are un avans de 10 puncte.

„Sunt fericit și recunoscător, am fost foarte fericit datorită istoriei, atmosferei create de fani și sper să dau tot ce este mai bun pentru echipă. Pot spune că este locul cel mai bun pentru a crește. Voi da totul pentru echipă, pentru a câștiga trofee.

Am avut câteva meciuri împotriva echipelor românești sau echipele naționale, au avut jucători foarte buni. Am întâlnit niște jucători cu care am jucat mai bine. Avem șansa să câștigă cupa, să câștigăm titlul și avem nevoie de maxim. Îmi place baza de antrenament, am văzut și stadionul”, a spus Anzor Mekvabishvili.