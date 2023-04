Decizia lui Adi Mutu după gafele comise de portarul Horațiu Moldovan: „Nu are rost să ne ascundem după degete”. Video

Rapid a dezamăgit în ultima etapă din play-off-ul SuperLigii. Echipa antrenată de Adrian Mutu a pierdut cu Sepsi, scor 0-2 la Sf. Gheorghe. La primul gol, Horațiu Moldovan a gafat decisiv, iar tehnicianul giuleștenilor a avut un discurs radical la conferința de presă premergătoare derby-ului cu Universitatea Craiova.

Adi Mutu, decizia luată în privința lui Horațiu Moldovan după gafa din ultima etapă: „Trebuie să-și îmbunătățească anumite lucruri la joc”

După un joc consistent arătat în remizele cu CFR Cluj și Farul, Rapid a cedat surprinzător cu Sepsi, scor 0-2. Adrian Mutu a recunoscut că de când este antrenor pe banca „alb-vișiniilor”. Horațiu Moldovan a greșit la primul gol înscris de Tudorie, iar Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte.

ADVERTISEMENT

„Se uită foarte repede lucrurile bune și câteodată se pun etichete. Într-adevăr niciun antrenor nu e fericit atunci când se greșește, mai ales la portar. Acolo se vede cel mai bine și se produce schimbarea scorului pe tabelă de cele mai multe ori.

Moldovan știe că trebuie să-și îmbunătățească anumite lucruri la joc. A gafat, a recunoscut și el asta, am spus-o și eu, nu are rost să ne ascundem după degete”, a fost discursul dur al lui Adrian Mutu, la conferința de presă premergătoare derby-ului Universitatea Craiova – Rapid, duminică, 16 aprilie, ora 21:00.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu, mesaj tranșant: „O să vedeți la meci dacă e titular sau nu”

„O să vedeți la meci dacă e titular sau nu. Voi fi alături de jucătorii mei. Dacă îi voi critica eu, o voi face în vestiar, niciodată aici pentru că nu trebuie să-mi arăt gradele, să-mi dau importanță.

Este un lucru din familia Rapid și va rămâne acolo. Dar repet, sunt tot timpul alături de jucătorii mei, le voi întinde mâna, le voi acorda a doua șansă”, a mai spus Adrian Mutu. Cu o victorie, Rapid are din nou șansa să treacă peste Universitatea Craiova în clasament.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au avut această oportunitate și etapa trecută. Trupa lui Eugen Neagoe a pierdut pe terenul Farului, scor 2-3, însă Rapid nu a profitat. În ultima etapă a turului din play-off, echipa antrenată de Adrian Mutu o înfruntă pe FCSB. pentru partida programată duminică, 23 aprilie, ora 20:30 în Giulești.

Jucătorii Rapidului, avertizați de Victor Angelescu înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova

Victor Angelescu a recunoscut prestația extrem de slabă a Rapidului în meciul de la Sf. Gheorghe. Unul dintre acționarii clubului giuleștean a ținut să tragă un semnal de alarmă înaintea derby-ului cu oltenii. „Am făcut partide foarte bune înainte de meciul cu Sepsi. Cu CFR trebuia să câștigăm. Avem o problemă, când jucăm bine și trebuie să câștigăm nu câștigăm, iar când jucăm prost pierdem sigur.

ADVERTISEMENT

Ultimul meci a fost execrabil, unul dintre cele mai slabe meciuri. Nu pot să le găsesc nicio scuză, nici jucătorilor, nici staff-ului. Sperăm să ne revenim. Așa, per total, în aceste cinci meciuri, am arătat bine, dar nu am luat prea multe puncte, din păcate.

ADVERTISEMENT

Mai mult ca sigur, în privința jucătorilor trebuie să ne decidem cu cine vom ataca următorul sezon. Acum au oportunitatea să demonstreze că merită să rămână. Legat de staff, avem încredere în antrenor, care are un contract pe termen lung. Suntem mulțumiți de ceea ce a arătat și nu se pune problema unei schimbări de antrenor.

Jucătorii trebuie să fie foarte atenți, pentru că la anul avem alte obiective și trebuie să vedem cu cine putem să le atacăm. Avem un obiectiv să jucăm în cupele europene, încă se mai poate realiza. Dar mai mult vrem să arătăm un fotbal frumos”, a declarat Victor Angelescu, la emisiunea Fotbal Club de la .