Decizia lui Liviu Ciobotariu după U Cluj – Sepsi 1-0: ”E clar că sunt supărați”

Covăsnenii pe Cluj Arena, după un penalty obținut și transformat pe final de Dan Nistor. A fost a 5-a înfrângere la rând pentru formația din Sfântu Gheorghe, care a ajuns în apropierea locurilor de baraj.

Liviu Ciobotariu nu se gândește la demisie după U Cluj – Sepsi 1-0

La finalul partidei U Cluj – Sepsi 1-0, ultima a etapei a 12-a din SuperLiga, antrenorul Liviu Ciobotariu a admis că există multă dezamăgire în club, însă speră să recupereze din jucătorii indisponibili în pauza care urmează.

ADVERTISEMENT

”Ca joc a fost echilibrat, nici U Cluj n-a avut multe ocazii de a marca, dar nu ne avantajează cu nimic. Ca posesie au stat mai bine. Am venit pentru un rezultat pozitiv, am fi avut șansa dacă am fi marcat la ocazia de la 0-0 prin Debeljuh, dar când lucrurile nu merg, nu ai nici șansă, noroc…

E o situație delicată, grea. E clar că cei care iubesc echipa și care sunt alături de noi sunt supărați, dezamăgiți. Suntem conștienți, știm, încercăm să facem tot ce e posibil să ieșim din această situație și vom ieși. Trebuie să mai recuperăm dintre jucătorii indisponibili și această pauză a venit bine pentru noi.

ADVERTISEMENT

Avem 10-12 zile să câștigăm la Iași, pentru că ne îndepărtăm de obiectivul nostru, de a intra în play-off. E adevărat că jucătorii sunt dezamăgiți, supărați, nu mai au moral, încredere în ei, când pierzi cinci jocuri consecutive în campionat, dar avem jucători cu experiență.

Grupul e unit, e format de doi ani, nu se pune problema de altceva. Când nu sunt rezultate, lumea e supărată, e normal. Pe început de campionat am avut tot lotul la dispoziție și lucrurile au fost bune. Nu e o scuză, sunt aici și trebuie să redresez corabia”, a declarat Ciobotariu.

ADVERTISEMENT

Jucătorii, dărâmați de seria negativă

Fundașul Mihai Bălașa a dat vina pe lipsa de inspirație în plan ofensiv și a recunoscut că . ”O nouă înfrângere, se pare că ne plac înfrângerile, ne-am obișnuit așa, dacă nu ne trezim, cred că o să fie salvarea de la retrogradare, dacă arătăm în halul ăsta.

Ne-am apărat bine, dar nu poți să te aperi 90 de minute, este și vina noastră a fundașilor, nu le aducem mingi. Aș vrea să nu răspund la întrebarea asta, sunt chestii care țin de vestiar, dar cu siguranță nu este o atmosferă bună. Da, se poate vorbi și de oboseală, dar asta nu e că o scuză”, a spus el.

La rândul său, portarul Roland Niczuly a avut un discurs asemănător cu al coechipierului său și consideră că este greu de vorbit în aceste momente de play-off, deoarece Sepsi e mai aproape de retrogradare.