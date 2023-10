Mihai Bălașa, semnal de alarmă după U Cluj – Sepsi 1-0: ”Au fost doar niște tricouri pe teren”

Formația covăsneană partida pe Cluj Arena, în urma unui penalty obținut și transformat de Dan Nistor. Trupa din Sfântu Gheorghe a ajuns la 5 înfrângeri consecutive și e la un singur punct de locurile de baraj.

Mihai Bălașa, reacție uluitoare după U Cluj – Sepsi 1-0

La finalul întâlnirii U Cluj – Sepsi 1-0, ultima din etapa a 12-a din SuperLiga, fundașul Mihai Bălașa a dat vina pe lipsa de inspirație în plan ofensiv și a recunoscut că atmosfera din vestiar este extrem de tensionată.

”O nouă înfrângere, se pare că ne plac înfrângerile, ne-am obișnuit așa, dacă nu ne trezim, cred că o să fie salvarea de la retrogradare, dacă arătăm în halul ăsta. Ne-am apărat bine, dar nu poți să te aperi 90 de minute, este și vina noastră a fundașilor, nu le aducem mingi.

Aș vrea să nu răspund la întrebarea asta, sunt chestii care țin de vestiar, dar cu siguranță nu este o atmosferă bună. Da, se poate vorbi și de oboseală, dar asta nu e că o scuză. Am jucat 6 meciuri în plus față de celelalte echipe, am avut mereu probleme cu accidentările, am avut deplasări.

Este foarte greu, dar asta nu ne scuză cu absolut nimic, trebuie măcar să ai atitudine, să arăți că vrei mai mult, nu știu, e greu de explicat. Astăzi au fost doar niște tricouri pe teren”, a declarat Bălașa.

Nicuzly, avertisment după a 5-a înfrângere la rând

La rândul său, portarul Roland Niczuly a avut un discurs asemănător cu al coechipierului său și consideră că este , deoarece Sepsi e mai aproape de retrogradare.

”Din păcate, în loc să luăm victorii noi pierdem cinci meciuri la rând. Ne-am propus clasarea în primele șase, dar după meciurile europene au venit aceste înfrângeri. Dacă nu ne dăm toți seama că între succes și dezastru este o linie foarte subțire în sport… Suntem în pericol, jocul nu ne dă speranță.

Și anul trecut am avut patru rezultate negative, dar atunci jocul arăta bine. Trebuie să ne reglăm, meciurile trec și nu vom mai avea șanse, timpul nu te așteaptă. Dacă nu începem să adunăm puncte ne va fi foarte greu.

Din păcate astăzi nu am atins mingea, dacă nu mă înșel avem al doilea cel mai slab atac. Ne-am propus mai mult de primele șase în vestiar, dar acum nu mai putem să ne gândim asta. Acum suntem mai aproape de retrogradare decât de play-off”, a spus Niczuly.