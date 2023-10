Decizie bombă a judecătorilor în cazul afaceristului care acuză că a fost otrăvit de fosta iubită

Un scandal răsunător apărea acum doi ani în lumea afacerilor și cea mondenă din vestul României și în avea în prim plan pe milionarul Adrian Luca. Acesta o acuza pe fosta lui iubită, fostă Miss, că ar fi încercat să îș otrăvească cu mercur. De curând, în procesul dintre cei doi, judecătorii au luat o decizie clară.

Ce au decis judecătorii în cazul milionarului care își acuză fosta iubită că l-a otrăvit

Acum câteva zile, magistrații secției penale de la Judecătoria Timișoara au luat o decizie definitivă cu privire la procesul dintre Adrian Luca și fosta iubită. Mai exact, ei au constatat că procurorii nu și-au făcut bine treaba în cazul de înșelăciune reclamat de milionar cu privire la fosta iubită.

”Trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale faţă de sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 C. pen., intimată Coman Maria Andreea.

În temeiul art.275 al.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în minuta sentinței.

Asta înseamnă că, de acum, milionarul Adrian Luca poate spera să își recupereze prejudiciul uriaș pe care susține că îl are după relația cu Andreea. Mai mult chiar, acum ceva vreme, el explica în exclusivitate pentru FANATIK că .

Adrian Luca: ”Mă bucura soluția”

”Sper că se va face dreptate. Mă bucură soluția și am mare încredere că Justiția Română va face, în sfârșit dreptate”, ne-a spus . Mai mult, el ne-a precizat că acesta este doar începutul, fiind deschise mai multe procese penale.

”Da, am trecut prin momente grele. Mă simt înșelat, am fost otrăvit. Multe nu pot spune, voi declara tot ce e de declarat în fața magistraților, la tribunal. Suntem implicați în mai multe procese”, declara, acum doi ani, multimilionarul Adrian Luca.

Milionarul Adrian Luca ne-a povestit cum ar fi decurs relația dintre el și fosta sa iubită. Și, ne-a dezvăluit el, tânăra reușea să îl convingă, prin promisiuni repetate că vor ajunge și la altar, să îi facă cadouri care mai de care mai costisitoare. Printre acestea enumerăm un apartament de lux, mobilă ca-n filme, vacanțe de zeci de mii de euro, bijuterii și mașini.

Ce s-a întâmplat și de ce s-a ajuns la procesul de înșelăciune

”Lucrurile nu se întâmplau cum era firesc, ci, de cele mai multe ori, mă simțeam forțat să-i ofer cadouri. Exista o nemulțumire constantă la ea, mereu găsea motiv de supărare și încet-încet am observat că după ce primea câte un cadou, revenea la starea/atitudinea care mă făcuse să intru în relație cu ea”, ne spunea, în exclusivitate, Adrian Luca.

Cu toate acestea, mai spune Adrian Luca, cadourile au fost făcute și pe fondul unei, reclamate deja, intoxicații cu mercur. Iar pentru intoxicația cu pricina o acuză tot pe fosta iubită. Iar printre efectele intoxicației cu mercur s-ar număra și tulburările cognitive.

”Nu am îndoieli că am fost otrăvit cu mercur (rezultatele analizelor sunt foarte clare). Am pus cap la cap niște informații, am făcut niște legături și acesta a fost motivul pentru care am formulat plângerea penală. Rămâne ca organele abilitate să facă cercetările necesare în această direcție.

Pare însă că ea a fost principala persoană care a profitat de pe urmă faptului că, fiind sub influența mercurului, am reacționat anormal”, mai spunea Adrian Luca.