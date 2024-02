Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova, ora 15:30. în etapa 24 din SuperLiga. Echipele de start

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova are loc duminică, 4 februarie, cu începere de la ora 15:30, în cadrul etapei a 24-a din SuperLiga. Este un meci extrem de important pentru locurile de intrare în play-off, oltenii venind ca și covăsnenii după înfrângere în etapa precedentă, 0-3 acasă cu FCSB. Sepsi a pierdut pentru prima dată de la venirea ca antrenor a germanului Bernd Storck, 1-2 la Arad, cu UTA.

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova se dispută duminică, 4 februarie, de la ora 15:30, pe stadionul echipei covăsnene, în etapa a 24-a din SuperLiga și, ținând cont de numele adversarului, se așteaptă ca stadionul să fie destul de plin, undeva în jurul a minim 5.000 de spectatori.

Sepsi mergea ceas și puțină lume ar fi crezut că nu va reveni cu nici măcar un punct din partida de la Arad. La Universitatea Craiova apărut deja tensiunea, antrenorul Ivaylo Petev fiind pus la zid de mai multe foste glorii ale ”leilor albaștri” și bulgarul a reacționat declarând că dacă el este problema a doua zi a și plecat.

Cine transmite la TV partida Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Partida Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova se joacă duminică, 4 februarie, de la ora 15:30, pe stadionul echipei covăsnene, în etapa a 24-a din SuperLiga și va fi transmisă în direct de posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sfântu Gheorghe, duminică, 4 februarie, spre deosebire de majoritatea regiunilor din țară, unde avem un cer senin și o vreme ca de primăvară, din păcate se anunță o vreme mohorâtă pe tot parcursul zilei și, mai mult de atât, cu posibile mai multe reprize de ploaie, inclusiv la ora partidei, care va beneficia de prezența celui mai bun arbitru român, Istvan Kovacs.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Antrenorul gazdelor, germanul Bernd Storck, este un om fericit din punctul de vedere al faptului că își poate alcătui echipa exact cum dorește deoarece nu are absolut niciun absent. Noua achiziție, internaționalul ungur Kevin Varga, va fi pe bancă, dar nu și revenitul sub formă de împrumut de la Slavia Praga, Andres Dumitrescu.

nu este la fel de norocos pentru a-și face planurile așa cum vrea. Îl lipsesc doi oameni importanți, Bancu fiind suspendat, iar Screciu nu și-a revenit după accidentare. Totuși, șansa antrenorului Craiovei este că poate acoperi postul de fundaș stânga cu Basile Ndong, revenit de la Cupa Africii. Dar dacă Petev va considera că africanul e prea obosit altă soluție ar fi

Cote la pariuri la jocul Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova

Pentru casele de pariuri este o partidă foarte echilibrată, de aici și diferențele de cote foarte mici pentru victorie. Ușor favorită este echipa gazdă, cotă 2,50, în timp ce Craiova are 2,70. Șansă dublă 1X are cotă de 1,40, iar șansă dublă X2 cotă de 1,45. Gol marcat de Sepsi are cotă 1,35, iar reușita oltenilor 1,40.

La Sfântu Gheorghe s-au jucat nouă partide între cele două formații. Și nu s-a înregistrat niciun rezultat de egalitate. Echipa locală are doar patru succese, cu unul mai puțin decât au oltenii. Au fost meciuri cu puține goluri, cu excepția chiar a primului, în 2017, când Craiova s-a impus cu 3-2.