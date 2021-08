Decizie finală în cazul de dopaj de la Astra Giurgiu! Ce riscă echipa și situația celor trei jucători

În cursul zilei de marți, 17 august, Agenția Națională Anti-Doping a decis ca Alexandru Ioniță, Kehinde Fatai și Takayuki Seto să rămână cu pedepsele dictate inițial. Dacă primii doi trebuie să aștepte până la toamnă, în condițiile în care au primit o suspendare de un an, japonezul și-a ispășit cele opt luni și chiar a semnat cu Petrolul Ploiești.

Și Astra Giurgiu ar putea avea de suferit din cauza tratamentului făcut de cei trei jucători la o clinică privată din capitală. Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal urmează să stabilească dacă se impune în Liga a treia.

Verdict final în cazul de dopaj de la Astra. Clubul riscă retrogradarea

Cum nu au avut câștig de cauză la apel, cei trei jucători rămân cu o singură cale de atac în încercarea de a scăpa de suspendarea dictată de ANAD. Mai exact, au posibilitatea de a se adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

În schimb, Astra Giurgiu, clubul cu care erau sub contract când au apelat la acea terapie de vitaminizare interzisă, are mari emoții în așteptarea deciziei. Deși totul s-a petrecut când echipa se afla pe prima scenă a fotbalului românesc, pericolul retrogradării nu a trecut.

Și pentru că un necaz nu vine niciodată singur, fosta campioană s-a văzut depunctată și în imposibilitatea de a efectua transferuri din cauza datoriilor către Alexandru Radu, care a asigurat interimatul pe banca tehnică în perioada 1 octombrie – 10 noiembrie 2020, după demisia lui Bogdan Andone.

„Creditor Alexandru Radu, debitor AFC Astra – executare drepturi financiare – În baza art. 85 din RD coroborat cu art. 24 lit. C pct. 1 lit. b din Regulamentul privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, sancţionarea AFC Astra cu interzicerea dreptului de a transfera şi/sau legitima jucători în calitate de club cesionar; scăderea de puncte asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată depunctare 2 puncte pentru perioada 16.06.2021-30.06.2021”, se arată în cea mai recentă hotărâre a Comisiei de Disciplină, publicată la începutul lunii iulie.

Alexandru Ioniță, revoltat: „Jucătorul de la Dinamo a luat trei luni, mie mi-au dat un an!”

În altă ordine de idei, sentința Agenției Naționale Anti-Doping l-a nemulțumit profund pe Alexandru Ioniță, dat fiind faptul că Magaye Gueye – prins dopat cu cocaină în timp ce evolua pentru Dinamo – și își poate continua deja cariera.

„Fatai a venit și a spus deschis în vestiar. Am mers acolo cu scopul de a atrage clienți pentru soția sa. Am fost, am făcut vitaminele, am jucat cu Viitorul, ne-au bătut cu 4-1. Am făcut vitaminele înainte de acel meci. Cu ce m-au ajutat vitaminele? Nu am jucat nimic.

După meci au venit și au spus că vor să aibă o discuțe neoficială cu noi. Ne-au înregistrat, fără să ne zică. Eu mă gândeam că nu ne cred că am făcut vitamine, ci că am băgat substanțe interzise. Știam de ibuprofen, de cocaină și alte substanțe, dar nu mă gândeam niciodată la vitamine.

Jucătorul de la Dinamo care a fost prins cu cocaină a luat trei luni, mie mi-au dat un an. Când au venit și ne-au întrebat eu am vorbit deschis. Avem foaie de la clinică. Am făcut 100ml, cantitatea legală.

Mulți poate mă consideră nebun. Nu cunosc procedurile. Am stat trei luni de zile, nu am făcut nimic, după am recunoscut, după mi-am retras declarația. Am făcut asta pentru că nu cunosc procedurile. Ni s-a spus că au destule probe împotriva noastră și că risc patru ani și am zis OK.

Dacă voi ziceți așa și vreți să recunosc mai mult decât am făcut, zic așa, pentru a primi clemență, să nu risc patru ani. Ai voie doar 100ml, cu acordul medicului, noi 100 am făcut. Sunt suspendat un an.

Nu am voie cu antrenori cu licență, nu am voie în baze sportive. Trebuie să mă antrenez în parcuri și la sala de forță. Totul ca să te scoată din circuit cu orice preț”, a declarat Ioniță pentru .