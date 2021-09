Decizie radicală luată de Elena Merișoreanu pe patul de spital: “M-am speriat tare”. Ce a făcut cu banii primiți

Diagnosticată cu COVID-19, după ce, inițial, s-a tratat acasă pentru ceea ce considera o răceală mai puternică. În prezent, starea de sănătate a Elenei Merișoreanu este bună, iar artista ne-a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare să ajungă acasă.

Elena Merișoreanu așteaptă să fie externată

“Sunt spre bine, Doamne ajută! Sunt tot în spital, dar nu am febră, nu am avut nevoie de mască de oxigen. Stau să treacă cele 14 zile, să termin tratamentul că mai am ceva la plămâni, sunt puțin afectați. Zilele astea au spus că o să-mi dea drumul acasă.

Am stat mult cu răceala, ca tâmpita acasă, și am venit destul de târziu. 7% – 8% am fost plămânii afectați, de la tuse, de la răceala aia cum credeam eu, dar era COVID, de fapt. M-a luat cu transpirații… Eu, care sunt o fire care nu zac în pat, cum mă ridicam, cum mă lua oboseala și voiam să dorm. A doua zi, cum am ajuns la spital, m-am simțit mai bine. Acum mi-a ieșit bine saturația, medicii or să-mi dea drumul curând. Nu am cuvinte să mulțumesc echipei medicale pentru cum se ocupă de pacienți. “, a spus Elena Merișoreanu, pentru FANATIK.

Cântăreața a înapoiat banii luați pentru evenimente

Evoluția valului patru al pandemiei de coronavirus, în România, a determinat-o pe artistă să renunțe la evenimentele pe care le avea programate în perioada următoare.

i-a cerut fiicei sale să înapoieze avansul primit pentru cântările pe care trebuia să le onoreze.

“Mi-a zis fiică mea că i-a anunțat că se închid școlile, că fac online, e destul de rău. Nu mă mai duc la evenimente, doamne ferește! Aveam evenimente luate în perioada următoare, dar am pus-o pe fiica mea și a dat banii înapoi cui mi-a dat arvună. Păi cum să mă mai duc? Aveam de terminat CD-ul, de filmat videoclipuri, aveam totul plătit, dar, dacă s-a întâmpat asta, nu mai fac nimic. Voi face când trece și vom fi bine.

Lasă, dragă, sănătatea înainte și, apoi, eu am din ce să trăiesc. Am muncit o viață la Rapsodia, am o pensie, am familie mare, am soț, deci nu se pune problema. Nu mă mai duc, pentru că de acolo am luat nenorocirea, nu din altă parte. M-am speriat, pentru că la vârsta mea trebuie să am grijă. Gata, le selectez mult mai atent! Încep emisiunile cu filmările pentru sărbători, o să le selectez, pentru că suntem prea mulți în studio, ne adună prea mulți și nu știm fiecare ce are. Alții nu cred, alții sunt cum sunt…

Înainte și eu ziceam: ‘ce puternică sunt, nu am nici pe naiba, la vârsta mea!’, dar să știți că trebuie să luați treaba foarte în serios, pentru că sunt aici foarte mulți tineri internați. Noroc cu Dumnezeu și cu medicii!”, ne-a spus Elena Merișoreanu.

Artista militrează pentru vaccinare și spune că, dacă nu era imunizată cu schema completă, probabil forma bolii ar fi fost una mai complicată.

Și alte vedete au ajuns pe mâna medicilor, diagnosticate cu COVID-19

Irinel Columbeanu, Viorica de la Clejani, Alina Pușcău, Liliana Mocanu – actrița din serialul Las Fierbinți-, Monica Anghel, Alina Eremia sunt doar câteva dintre vedetele autohtone lovite de SARS-CoV-2, în valul 4 al pandemiei.

De altfel . Reamintim și că după ce rata de infectare depășește 7 la mie.